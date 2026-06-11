18-latka zasypana luksusami! Eliza Macudzińska pokazuje prezenty i mówi o "dużej kasie"

Osiemnaste urodziny Elizy Macudzińskiej były wydarzeniem, o którym w sieci mówiło się już na długo przed samą imprezą. Jej mama, Izabela Macudzińska, zapowiadała, że nie zamierza oszczędzać na tym wyjątkowym dniu i chce, by wejście córki w dorosłość było naprawdę spektakularne. Uroczystość odbyła się w jednym z najbardziej efektownych miejsc - Pałacu Jaśminowym, który wcześniej był świadkiem równie ważnych rodzinnych chwil. Na liście gości znalazło się około 100 osób, a całość przypominała bardziej ekskluzywny event niż prywatne przyjęcie. Sama solenizantka pojawiła się w błękitnej, błyszczącej kreacji i koronie, co tylko podkreśliło uroczysty charakter wieczoru. Jednak jak się szybko okazało, prawdziwe emocje zaczęły się dopiero po imprezie.

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Eliza Macudzińska pokazała prezenty! Internet aż huczy

Eliza Macudzińska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym postanowiła pokazać, co dostała z okazji swoich 18. urodzin. Już na początku filmu zaznaczyła, że nie chce się chwalić, jednak trudno było nie odnieść wrażenia, że lista prezentów robi ogromne wrażenie.

Solenizantka przyznała wprost, że jednym z najbardziej zaskakujących elementów były pieniądze. Jak sama powiedziała, "naprawdę było ich bardzo dużo", a gotówka okazała się jednym z najbardziej praktycznych i jednocześnie najbardziej docenionych upominków.

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Wśród prezentów znalazło się również coś, co natychmiast przyciągnęło uwagę internautów - turkusowe BMW Serii 3 Cabrio, które Eliza z entuzjazmem określiła swoim "dzieckiem". Choć model ten nie należy do najnowszych, jego cena na rynku wtórnym nadal potrafi robić wrażenie i sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na tym jednak lista się nie kończyła. 18-latka otrzymała także wyjazd niespodziankę od swojego partnera, który zadbał o romantyczny akcent wśród luksusowych prezentów. W paczkach i upominkach znalazły się również markowe perfumy, kosmetyki znanych firm oraz biżuteria, która od razu trafiła na jej nadgarstek. Nie zabrakło też bardziej "klimatycznych" prezentów - Eliza pochwaliła się gramofonem oraz kolekcją winyli, które mają być początkiem jej nowej pasji muzycznej. Fajne prezenty?

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Zobacz naszą galerię: 18-latka zasypana luksusami! Eliza Macudzińska pokazuje prezenty i mówi o "dużej kasie"

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