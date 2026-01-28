Izabela Macudzińska pokazała zdjęcia z 42. urodzin. Ale się zmieniła!

Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek polskiego show-biznesu, którą widzowie pokochali dzięki hitowi stacji TTV "Królowe życia". To właśnie udział w tym reality show przyniósł jej prawdziwą rozpoznawalność i pozwolił wejść do świata celebrytów. Iza z miejsca stała się jedną z najbardziej barwnych postaci programu, który wypromował m.in. Dagmarę Kaźmierczak, Sylwię Peretti czy Lalunę. Dzięki energii, zamiłowaniu do luksusu oraz ciekawemu życiu u boku męża, Patryka Borowiaka, i córki Elizy Macudzińska przekonała do siebie widzów, którzy do tej pory śledzą jej losy. Już nie przed telewizorami, ale w sieci.

Macudzińska wciąż zaskakuje. Czym? Metamorfozami!

Choć program zniknął z anteny, Macudzińska nie zniknęła z medialnego radaru. Z łatwością przeniosła show na swoje profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją już ponad pół miliona fanów (dokładnie 588 tysięcy!), którzy podglądają ją w czasie luksusowych podróży, spoglądają na jej stylowe stroje i komentują spektakularne metamorfozy.

To właśnie wygląd Izy jest jednym z najgorętszych tematów w sieci. Celebrytka od lat eksperymentuje z wizerunkiem. Wiadomo, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, o których otwarcie mówi swoim fanom, poza tym doczepia sztuczne włosy i walczy o idealną sylwetkę. Z drugiej strony nie boi się też pokazywać siebie bez filtrów, co wywołuje prawdziwą lawinę komentarzy.

Internauci nieustannie dyskutują o tym, jak bardzo Iza zmieniła się przez lata. Raz chwalą, raz krytykują, ale jedno jest pewne - ani myślą o niej zapomnieć. Zresztą celebrytka robi, co może, aby co rusz przypominać o sobie wielbicielom. Ostatnio pochwaliła się ujęciami z przyjęcia urodzinowego - skończyła 42 lata i musiała pokazać kilka zdjęć.

Izabela Macudzińska to 42-latka. Widać?

Takie moje 42. urodzinki z moim biedulkiem Patrykiem Borowiakiem - napisała na Instagramie.

I dołączyła ujęcia, do których pozowała na kolanach partnera. Wyciągnęła zgrabne nogi, a w kadrze nie mogło zabraknąć bukietu kwiatów. Teraz dobrze widać, jak wielką przemianę przeszła. Wygląda na swój wiek?

