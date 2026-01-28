Ferie w Zakopanem stają się luksusem, a ceny zbliżają się do kosztów zagranicznych wakacji all inclusive.

Popularna tiktokerka ujawniła, ile wydała na trzydniowy pobyt pod Tatrami, a kwota zszokowała internautów.

Czy polskie góry przestają być dostępne dla przeciętnego Kowalskiego? Sprawdź, co możesz mieć za tę samą cenę!

Zakopane na ferie 2026 tylko dla bogaczy?

Zakopane to od lat lokalizacja znana narciarzom i turystom, którzy szukają miejsca na zimowy wypoczynek w kraju - nie bez powodu miejscowość nazywana jest przecież "zimową stolicą Polski". Niestety tak popularna lokacja rządzi się swoimi prawami i ceny na miejscu wołają o pomstę do nieba. O tym przekonała się w ostatnim czasie tiktokerka Domi Wiejak, która udała się w okolice Zakopanego na trzy dni. Ile wydała?

Ile kosztują ferie w Zakopanem? Pojechała na trzy dni a wydała fortunę

Ferie w Zakopanem i okolicach to bez wątpienia spory wydatek. Dominika Wiejak na zimowy wypoczynek wybrała się z partnerem i za trzy dni zapłacili 3747 zł za dwie osoby. W tej kwocie jest już nocleg (1400 zł), wyżywienie, wyjście na stok czy wjazd na Kasprowy Wierch. Niemal 4 tys. zł za kilka dni w okolicach Zakopanego to dla wielu osób stanowczo za dużo. Okazuje się bowiem, że za takie pieniądze można już polecieć np. do Egiptu na wakacje all inclusive na tydzień.

Gdzie na narty w Polsce? Ferie zimowe nie tylko w Zakopanem

Zakopane od lat pozostaje zimową stolicą Polski, ale wysokie ceny, tłumy na stokach i problemy z parkingami sprawiają, że coraz więcej turystów szuka alternatyw. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce nie brakuje świetnych miejsc na narty - często tańszych, spokojniejszych i równie atrakcyjnych. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Gdzie na narty w Polsce? Ferie zimowe na stoku tylko tutaj.