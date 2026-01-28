W Krakowie jest drugi Smok Wawelski! Przez lata niszczał w zapomnieniu, teraz ma nowe życie

To nie żart! Nowa Huta ma Smoka Wawelskiego, ale uspokajamy, to nie ten spod Wawelu opuścił smoczą jamę i przeniósł się do Nowej Huty. Nowohucki Smok Wawelski jest drugim Wawelskim Smokiem w mieście. Przez lata tułał się i stał zapomniany na zdewastowanym skwerze przy ul. Makuszyńskiego. Większość Krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Na szczęście znaleźli się miłośnicy krakowskiej historii i tradycji, dzięki staraniom których smok odzyskał dawny blask i stanął w godnym dla siebie miejscu.