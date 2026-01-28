W Krakowie jest drugi Smok Wawelski! Przez lata niszczał w zapomnieniu, teraz ma nowe życie

To nie żart! Nowa Huta ma Smoka Wawelskiego, ale uspokajamy, to nie ten spod Wawelu opuścił smoczą jamę i przeniósł się do Nowej Huty. Nowohucki Smok Wawelski jest drugim Wawelskim Smokiem w mieście. Przez lata tułał się i stał zapomniany na zdewastowanym skwerze przy ul. Makuszyńskiego. Większość Krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Na szczęście znaleźli się miłośnicy krakowskiej historii i tradycji, dzięki staraniom których smok odzyskał dawny blask i stanął w godnym dla siebie miejscu.

  • W Nowej Hucie znajduje się druga, mniejsza rzeźba Smoka Wawelskiego, która przez lata stała zapomniana i niszczała przy ul. Makuszyńskiego.
  • Z inicjatywy grupy miłośników Nowej Huty, w 2023 roku smok został uratowany i poddany renowacji.
  • Odnowiona rzeźba stanęła na nowym postumencie przed Nowohuckim Centrum Kultury, przy zejściu na Łąki Nowohuckie.

Niesamowita historia smoka z Nowej Huty. Przez lata niszczał w zapomnieniu

Jest mniejszy i grubszy niż pierwowzór, ogniem nie zionie, ale uroku ma równie dużo, a może nawet i więcej. Twórcami tej wyjątkowej rzeźby są dwaj artyści związani z krakowską Akademią Sztuk Pięknych: Andrzej Zwolak oraz Jan Tutaj. Sam odlew z brązu został wykonany w Odlewni Artystycznej Piotra Piszczkiewicza w Podłężu. Rzeźba powstała na zlecenie firmy brukarskiej, mającej niegdyś swoją siedzibę przy ul. Makuszyńskiego. Miała stanowić element ogrodu pokazowego i podkreślać krakowski rodowód oddziału przedsiębiorstwa. Jednak przez lata stała i niszczała, zupełnie zapomniana, podobnie jak skwer który zdobiła.

Smok stracił pazura i ogon. Był też świadkiem niezliczonych libacji alkoholowych, które odbywały się pod jego okiem. Aż do 2023 roku. To właśni wtedy grupa miłośników Nowej Huty postanowiła uratować go przed niechybnym zniszczeniem. W ten sposób smok nowohucki trafił do renowacji, a w niedzielę (25 stycznia) stanął przed Nowohuckim Centrum Kultury. Znajduje się na kamiennym postumencie przy zejściu na Łąki Nowohuckie.

