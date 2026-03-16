Kupił zdrapkę za 10 zł i wygrał główną nagrodę. Piątek trzynastego będzie jego szczęśliwym dniem

Adrian Teliszewski
2026-03-16 13:21

Piątek trzynastego kojarzy się z pechem, ale dla jednego z mieszkańców Wadowic ta data już na zawsze będzie symbolem ogromnego szczęścia. 13 marca 2026 roku w punkcie sprzedaży przy ulicy Mydlarskiej ktoś kupił zdrapkę Extra Linia za zaledwie 10 złotych. Okazało się, że był to jeden z najbardziej szczęśliwych zakupów w jego życiu.

Autor: Totalizator Sportowy/ Materiały prasowe
  • W Małopolsce padła główna wygrana w zdrapce Extra Linie.
  • Szczęśliwy zakup miał miejsce 13 marca 2026 roku w punkcie sprzedaży przy ulicy Mydlarskiej w Wadowicach.
  • Wygrana w "piątek trzynastego" jest dla zwycięzcy symbolem ogromnego szczęścia, pomimo powszechnego przekonania o pechowości tej daty.

Duża wygrana Lotto w Małopolsce. Zdrapka kosztowała tylko 10 zł

Los bywa nieprzewidywalny, ale czasem potrafi uśmiechnąć się w najmniej oczekiwanym momencie. Tak właśnie stało się w Wadowicach. Szczęśliwiec odwiedził lokalny punkt sprzedaży, gdzie postanowił spróbować swojego szczęścia i kupił zdrapkę Extra Linie

W przypadku tej historii spontaniczny zakup okazał się strzałem w dziesiątkę. Po zdrapaniu pól na kuponie okazało się, że gracz trafił główną wygraną w wysokości 140 tysięcy złotych

Zdrapki od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Wielu graczy traktuje je jako formę niewielkiej rozrywki i okazję do sprawdzenia swojego szczęścia. W przypadku zdrapki Extra Linie koszt wynosi jedynie 10 złotych, dlatego często kupowana jest spontanicznie – przy okazji zakupów czy wizyty w kiosku.

Piątek trzynastego okazał się szczęśliwy

Szczęśliwa zdrapka została sprzedana w punkcie przy ulicy Mydlarskiej w Wadowicach. To właśnie tam padła główna wygrana w grze Extra Linie. Co ciekawe, data wygranej ma wyjątkową symbolikę. Piątek trzynastego przez wielu uważany jest za pechowy dzień. W kulturze popularnej funkcjonuje nawet przesąd, że tego dnia należy szczególnie uważać. Tymczasem dla gracza z Wadowic będzie to dzień, który całkowicie odmienił jego życie. Dla zwycięzcy piątek trzynastego już na zawsze pozostanie datą, która przyniosła ogromną radość i spełnienie marzeń.

