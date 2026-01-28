Gigantyczny bałwan ma 5 metrów wysokości! Został atrakcją Małopolski

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-01-28 9:00

Wysoki jak dom, biały jak śnieg! Gigantyczny bałwan stanął pod Nowym Sączem, w gminie Podegrodzie. Ma aż 5 metrów wysokości i jest równie tęgi, jak wysoki! Ulepił go Andrzej Jodłowski, znany w okolicy wędkarz.

  • W Olszanie w gminie Podegrodzie stanął gigantyczny bałwan, którego ulepił lokalny wędkarz, Andrzej Jodłowski.
  • Śnieżna budowla ma ponad 5 metrów wysokości, a jej tworzenie podczas mrozów zajęło kilka dni.
  • Bałwan jest lokalną atrakcją, ale z powodu nadchodzącej odwilży wkrótce może się roztopić.

Gigantyczny bałwan nową atrakcją Małopolski. Ma 5 metrów wysokości

Prawdziwy gigant ze śniegu stanął pod Nowym Sączem! W miejscowości Olszana w gminie Podegrodzie można podziwiać niezwykłą zimową budowlę – bałwana, który mierzy aż 5 metrów wysokości.

Z finalnych siedmiu metrów, które chciałem osiągnąć, jest ponad pięć, z czego przez ten ponad tydzień siadł od ciężaru ponad 70cm, a szkoda bo wtedy gabaryt byłby imponujący - mówi Andrzej Jodłowski z Olszany.

Mężczyzna jest znany w okolicy głównie z bicia rekordów w łowieniu gigantycznych ryb. Ale tym razem spod jego ręki wyszedł... gigantyczny bałwan. Budowla jest niewątpliwie atrakcją okolicy, cieszy oko dorosłych i dzieci. Pan Andrzej budował go przez kilka dni, podczas dużych mrozów, które nie pomagały w realizacji projektu. Niestety odwilż, która po silnych mrozach pojawiła się w regionie i zapowiadane przez synoptyków ocieplenie, nie jest dobrą wróżbą dla bałwana na przyszłość. Już niedługo jego imponujące kształty pozostaną jedynie pamiątką na zdjęciach.

Gigantyczny bałwan jest wyższy od domu! Został atrakcją Małopolski
Ulepił najwyższego bałwana w Polsce
MAŁOPOLSKA
BAŁWAN