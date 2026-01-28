Gigantyczny bałwan ma 5 metrów wysokości! Został atrakcją Małopolski

W Olszanie w gminie Podegrodzie stanął gigantyczny bałwan, którego ulepił lokalny wędkarz, Andrzej Jodłowski.

Śnieżna budowla ma ponad 5 metrów wysokości, a jej tworzenie podczas mrozów zajęło kilka dni.

Bałwan jest lokalną atrakcją, ale z powodu nadchodzącej odwilży wkrótce może się roztopić.

Prawdziwy gigant ze śniegu stanął pod Nowym Sączem! W miejscowości Olszana w gminie Podegrodzie można podziwiać niezwykłą zimową budowlę – bałwana, który mierzy aż 5 metrów wysokości.

– Z finalnych siedmiu metrów, które chciałem osiągnąć, jest ponad pięć, z czego przez ten ponad tydzień siadł od ciężaru ponad 70cm, a szkoda bo wtedy gabaryt byłby imponujący - mówi Andrzej Jodłowski z Olszany.

Mężczyzna jest znany w okolicy głównie z bicia rekordów w łowieniu gigantycznych ryb. Ale tym razem spod jego ręki wyszedł... gigantyczny bałwan. Budowla jest niewątpliwie atrakcją okolicy, cieszy oko dorosłych i dzieci. Pan Andrzej budował go przez kilka dni, podczas dużych mrozów, które nie pomagały w realizacji projektu. Niestety odwilż, która po silnych mrozach pojawiła się w regionie i zapowiadane przez synoptyków ocieplenie, nie jest dobrą wróżbą dla bałwana na przyszłość. Już niedługo jego imponujące kształty pozostaną jedynie pamiątką na zdjęciach.