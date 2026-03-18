Tragiczny wypadek. Zginął młody kierowca

Tragedia na drodze w Słupowie. Zginął młody mężczyzna

Tragiczny wypadek w Słupowie. Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały w środę o godzinie 15:25. Życia jednej z osób biorących udział w wypadku nie udało się uratować, a dwie kolejne odniosły obrażenia.

"Po przybyciu na miejsce nasi ratownicy przejęli resuscytację krążeniowo-oddechową od osób postronnych" - informują druhowie z OSP Nieszków.

Wypadek w Słupowie. 22-latek zginął na miejscu

Na miejscu zdarzenia podjęto próbę ratowania poszkodowanego. W ruch poszedł defibrylator AED. Kiedy na miejsce dotarła karetka, ratownicy medyczni przejęli reanimację. Niestety, mimo wielkich starań strażaków i załogi pogotowia, mężczyzna zmarł. Dwie inne osoby, które również ucierpiały w wypadku, zostały przewiezione do szpitala. Według doniesień "Gazety Krakowskiej", ofiarą śmiertelną jest 22-letni kierowca fiata seicento.

Służby pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia w Słupowie.