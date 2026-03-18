W Chyżnem w wypadku samochodowym zginęła pani Aneta, pozostawiając męża Andrzeja oraz córki: Marysię (12 lat) i Ewelinę (2 lata).

Wdowiec mierzy się z wychowaniem dwójki dzieci i koniecznością dokończenia budowy domu, który był wspólnym marzeniem rodziny.

Zorganizowano zbiórkę pieniędzy, aby pomóc Andrzejowi i jego córkom ukończyć budowę domu, m.in. sfinansować dach, okna, instalacje hydrauliczne i elektryczne oraz piec.

Dramat rodziny po wypadku w Chyżnem. Po śmierci żony został sam z dziećmi i niedokończonym domem

W wyniku tragicznego wypadku samochodowego w Chyżnem życie straciła pani Aneta, kochająca żona Andrzeja i matka dwójki dzieci: 12-letniej Marysi oraz 2-letniej Ewelinki. W jednej chwili świat tej rodziny runął w gruzach, pozostawiając pana Andrzeja z niewyobrażalnym bólem, samotnością i ciężarem wychowania córek. Teraz, w obliczu tej potwornej straty, rodzina walczy o przyszłość i marzenia, które brutalnie przerwała śmierć.

Jeszcze niedawno Andrzej i Aneta z optymizmem patrzyli w przyszłość, snując plany o wspólnym życiu w wymarzonym domu. Budowa domu była ich wspólnym celem, symbolem bezpieczeństwa i ciepła, które chcieli zapewnić swoim dzieciom. Niestety, los napisał dla nich najtragiczniejszy scenariusz. - To niewyobrażalny cios. W jednej chwili straciłem wszystko, co było dla mnie najważniejsze – cytuje słowa Andrzeja Marmola serwis zrzutka.pl, gdzie ruszyła zbiórka na rzecz rodziny. - Muszę być silny dla moich dziewczynek, ale bez pomocy będzie ciężko – dodaje.

Rodzina potrzebuje pomocy

Śmierć 30-latki to nie tylko osobista tragedia, ale również potężny cios w stabilność finansową rodziny. Niedokończony dom, który miał być ostoją, teraz stanowi symbol przerwanych marzeń i dodatkowe wyzwanie. Andrzej, pogrążony w żałobie, musi zmierzyć się z kosztami dokończenia budowy, co w obecnej sytuacji wydaje się niemal niemożliwe. Jak podaje portal zrzutka.pl, na ukończenie budowy brakuje kluczowych elementów, takich jak dach, okna, instalacje hydrauliczne i elektryczne, a także piec.

Społeczność lokalna, a także ludzie dobrej woli z całej Polski, nie pozostają obojętni na los rodziny. Ruszyła zbiórka, której celem jest zebranie funduszy na dokończenie budowy domu. Każda wpłata, nawet najmniejsza, ma ogromne znaczenie i przybliża Andrzeja i jego córki do zamieszkania w bezpiecznym i ciepłym miejscu. - Nie możemy cofnąć czasu ani zabrać bólu po stracie Anety. Możemy jednak pomóc tej rodzinie stanąć na nogi i dać dzieciom bezpieczne miejsce do życia – podkreślają organizatorzy zbiórki na portalu zrzutka.pl. Wierzą, że solidarność i wsparcie pozwolą Andrzejowi i jego dzieciom odzyskać choć część utraconej nadziei.

