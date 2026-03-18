Archidiecezja Krakowska zebrała 6,5 mln zł na pomoc dla Kijowa, na prośbę arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka, po zniszczeniach infrastruktury energetycznej przez wojnę.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizowała 9 transportów pomocy dla Kijowa i okolic, wysyłając m.in. agregaty prądotwórcze, nagrzewnice, stacje zasilania, żywność i artykuły pierwszej potrzeby.

Pierwszy transport wyruszył 28 stycznia 2026 roku, a do 10 marca dostarczono łącznie kilkadziesiąt generatorów prądu, w tym także do ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci w Kijowie.

Niesamowita mobilizacja Polaków: Miliony złotych dla Kijowa

Do 24 lutego 2026 roku, zaledwie miesiąc po apelu kard. Grzegorza Rysia, na konto krakowskiej Caritas oraz w kościołach Archidiecezji Krakowskiej zebrano imponującą kwotę 6,5 miliona złotych. Ta suma jest dowodem na niezwykłą hojność i solidarność Polaków, którzy masowo odpowiedzieli na wezwanie do pomocy. Caritas Archidiecezji Krakowskiej natychmiast przystąpiła do działania, organizując kolejne transporty z niezbędnym sprzętem i artykułami. - Staramy się działać jak najszybciej, żeby wesprzeć mieszkańców Kijowa i okolic, cierpiących z powodu braku prądu w ciężkim czasie zimowych mrozów – mówił ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Pierwszy transport, który wyruszył 28 stycznia, zabrał do Kijowa 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic. To kluczowy sprzęt, który pozwala na zapewnienie podstawowych warunków życia w zrujnowanych domach i instytucjach. Dzień później, 29 stycznia, wyjechał drugi transport. Cztery busy, prowadzone m.in. przez ks. Łukasza Ślusarczyka i ks. Gracjana Hebdę, prezesa Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, dostarczyły pomoc do Kijowa oraz okolicznych miejscowości, takich jak Biała Cerkiew i Bojarka. Podczas wizyty w ukraińskiej stolicy polska delegacja spotkała się z abp. Swiatosławem Szewczukiem.

Co przewiozły polskie TIR-y do Kijowa?

Kolejne tygodnie przyniosły kolejne transporty. 4 lutego ruszył trzeci konwój, wiozący 6 generatorów dużej mocy i 10 generatorów średniej mocy. Samochód ciężarowy Iveco, należący do Caritas, przewiózł również 10 agregatów 10 kW, 70 nagrzewnic oraz artykuły spożywcze, które trafiły do punktów dystrybucji w Kijowie i okolicach. 5 lutego czwarty transport, tym razem TIR Scania, dostarczył 7 generatorów dużej mocy oraz 61 stacji zasilania EcoFlow, które są niezwykle ważne w warunkach braku dostępu do tradycyjnych źródeł energii.

W piątym transporcie, który wyruszył 9 lutego, dwa TIR-y Scania przewiozły 17 generatorów dużej mocy, co znacząco wzmocniło możliwości energetyczne Kijowa. Szósty konwój, z 11 lutego, to kolejny TIR Scania, który dostarczył 9 generatorów dużej mocy, 28 przenośnych stacji ładowania EcoFlow, 430 powerbanków, a także szeroki asortyment artykułów przemysłowych, takich jak latarki, baterie, palniki turystyczne, termosy, ogrzewacze i czajniki. Nie zabrakło również środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania ciepłych posiłków oraz ciepłej odzieży, co jest niezwykle istotne w trudnych warunkach zimowych.

16 lutego wyruszył siódmy transport, który dostarczył około 13 ton żywności, w tym kaszę, konserwy, cukier, herbatę, kawę, płatki i zupy instant. Te podstawowe produkty są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom Kijowa. 19 lutego to ósmy konwój. Cztery busy dostawcze przewiozły 30 agregatów prądotwórczych, 172 przenośne stacje zasilania, 99 apteczek, koce, kołdry i pościel – dary przekazane przez Zakład Karny w Czarnem, który zorganizował zbiórkę wśród okolicznych mieszkańców. Dodatkowo do Kijowa trafiło 400 powerbanków.

Podczas tej wizyty, 21 lutego, ks. Łukasz Ślusarczyk i ks. Gracjan Hebda mieli okazję osobiście zobaczyć, jak funkcjonują podarowane generatory prądu i w jaki sposób rozdysponowano pozostały sprzęt. Odwiedzili również ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami w najbardziej dotkniętej wojną dzielnicy Kijowa – Trojeszczynie, gdzie trafił generator ufundowany przez kard. Grzegorza Rysia. Strona ukraińska przygotowała nawet film dokumentujący pobyt polskiej delegacji i pokazujący efekty otrzymanej pomocy.

Ostatni, dziewiąty transport, który ruszył 10 marca, przewiózł 14 generatorów dużej mocy (w tym dwa ufundowane przez Archidiecezję Łódzką), 228 nagrzewnic elektrycznych oraz 3845,4 kg środków czystości i higieny osobistej. Dodatkowo Caritas zakupiła 6 agregatów prądotwórczych dużej mocy na potrzeby miasta Konotop w Obwodzie Sumskim, a transport ten został zorganizowany 3 marca przy wsparciu i pomocy logistycznej prof. Fryderyka Zolla.

6

