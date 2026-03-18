Krakowski magistrat zamierza całkowicie wyeliminować problem zastawiania torowisk na ulicy Długiej, wprowadzając przełomem kwietnia i maja nowe reguły.

Kłopotliwe miejsca postojowe przejdą do dyspozycji wyłącznie lokatorów posiadających abonament sektora A3, co odetnie dostęp przyjezdnym kierowcom, stanowiącym główne źródło zatorów.

Latem ruszy dodatkowo innowacyjny, pilotażowy program kamer automatycznie wyłapujących źle pozostawione samochody i natychmiast alarmujących odpowiednie służby.

Statystyki z 2025 roku pokazują skalę problemu: na ulicy Długiej tramwaje utknęły aż 44 razy, a rekordowy przestój trwał blisko godzinę.

Zmiany na ulicy Długiej w Krakowie. Mieszkańcy zyskają, przyjezdni stracą

Podstawowym założeniem nowej koncepcji władz miasta jest zmiana przeznaczenia dotychczasowych stref postoju. Zgodnie z niedawną aktualizacją przepisów o krakowskim Obszarze Płatnego Parkowania, urzędnicy zlikwidują ogólnodostępne stanowiska w miejscach najbardziej narażonych na zatory. Odtąd zaparkują tam wyłącznie osoby legitymujące się abonamentem mieszkańca sektora A3, obejmującego właśnie ulicę Długą. Taki ruch ma fundamentalne znaczenie, gdyż miejskie analizy wprost wskazują winnych: torowiska blokują przede wszystkim przyjezdni zmotoryzowani. Tutejsi lokatorzy znacznie lepiej znają specyfikę wąskiej jezdni i potrafią zostawić auto tak, aby nie paraliżować komunikacji szynowej.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wprost odnosi się do planowanych nowości, podkreślając wagę tej rewolucji parkingowej dla całego miasta.

„Chcemy rozwiązać występujący od wielu lat problem zatrzymań tramwajów spowodowany przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy”

- zaznaczył prezydent. Nowe regulacje stanowią bezpośrednią realizację jego przedwyborczych deklaracji, a magistrat zamierza teraz wnikliwie analizować skutki wprowadzonych restrykcji. Jeżeli innowacyjne podejście przyniesie oczekiwane rezultaty, władze rozważą rozszerzenie podobnych zasad na kolejne dzielnice objęte płatnym parkowaniem, co zwiastuje potężną transformację polityki transportowej całej aglomeracji.

Kamery na ulicy Długiej. Automatyczny system wezwie odpowiednie służby

Kolejnym filarem nowej strategii walki z drogowym chaosem będzie zaawansowana sieć kamer nadzorujących postoje. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wspierany przez Zarząd Transportu Publicznego oraz krakowski magistrat, intensywnie pracuje nad nowoczesną technologią automatycznego kontrolowania samochodów. Pilotaż tego zautomatyzowanego narzędzia wystartuje w miesiącach wakacyjnych. Oprogramowanie natychmiast wyłapie auto wystające na tory i błyskawicznie wyśle sygnał do służb porządkowych. Taki mechanizm pozwoli funkcjonariuszom podjąć skuteczną interwencję, zanim nadjeżdżający tramwaj utknie na dobre, oszczędzając tym samym czas i nerwy setkom podróżujących pasażerów.

Skala dotychczasowych utrudnień najlepiej obrazuje pilną potrzebę zmian na tej krakowskiej arterii. Tylko w minionym roku najpoważniejszy incydent z udziałem nieodpowiedzialnego kierowcy wymusił wstrzymanie ruchu komunikacji miejskiej na równe 59 minut. W całym tym okresie tramwaje były zmuszone do nieplanowanych postojów z powodu blokujących aut łącznie aż 44 razy.

