Zmiany na moście Grunwaldzkim w Krakowie. Piesi będą korzystać ze ścieżki rowerowej

Począwszy od 24 marca, południowy chodnik na moście Grunwaldzkim przestanie być dostępny dla przechodniów.

Osoby spacerujące tą trasą trafią na pas przeznaczony dla jednośladów, który zamieni się w strefę współdzieloną.

Taka organizacja ruchu utrzyma się przez siedem dni i wynika z konieczności przeprowadzenia robót pod spodem obiektu.

Remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie oznacza zmiany dla pieszych

Dokładnie 24 marca drogowcy zamkną na około siedem dni trakt dla pieszych zlokalizowany po południowej stronie krakowskiej przeprawy. Taka decyzja wynika z potrzeby przeprowadzenia skomplikowanych działań serwisowych pod główną konstrukcją obiektu. Aby zachować płynność przemieszczania się, spacerowicze zostaną skierowani na przyległą drogę dla cyklistów, zmuszając obie grupy do zachowania szczególnej ostrożności na tymczasowo wyznaczonej strefie mieszanej.

Kiedy ostatecznie zakończą się prace na moście Grunwaldzkim?

Zdecydowana większość kluczowych robót budowlanych na tym ważnym krakowskim węźle komunikacyjnym została sfinalizowana w minionym roku. Wówczas ekipy budowlane skupiły się na odnowieniu nawierzchni asfaltowej oraz wymianie szyn tramwajowych, co miało zagwarantować wyższy standard podróżowania pojazdami komunikacji miejskiej. Ponadto inżynierowie przeprowadzili gruntowną renowację żelbetowej płyty nośnej, stanowiącej bazę całej budowli, a także zmodernizowali magistralę ciepłowniczą przebiegającą wzdłuż rzeki.

Obecne zadania mają znacznie mniejszy zasięg i stanowią jedynie uzupełnienie zeszłorocznego harmonogramu. Drogowcy realizują teraz te elementy inwestycji, których z różnych względów nie udało się zamknąć w poprzednich etapach prac remontowych.