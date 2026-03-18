Zmiany na moście Grunwaldzkim w Krakowie. Piesi będą korzystać ze ścieżki rowerowej

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-18 14:25

Mieszkańcy Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość w związku z trwającymi pracami na moście Grunwaldzkim. Od 24 marca przez mniej więcej tydzień niedostępny będzie chodnik po południowej stronie przeprawy. Ruch pieszych zostanie przeniesiony na drogę dla rowerów, która awaryjnie przejmie rolę wspólnego traktu pieszo-rowerowego.

Most Grunwaldzki w Krakowie

i

Autor: Klaudia Bobela
  • Począwszy od 24 marca, południowy chodnik na moście Grunwaldzkim przestanie być dostępny dla przechodniów.
  • Osoby spacerujące tą trasą trafią na pas przeznaczony dla jednośladów, który zamieni się w strefę współdzieloną.
  • Taka organizacja ruchu utrzyma się przez siedem dni i wynika z konieczności przeprowadzenia robót pod spodem obiektu.

Remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie oznacza zmiany dla pieszych

Dokładnie 24 marca drogowcy zamkną na około siedem dni trakt dla pieszych zlokalizowany po południowej stronie krakowskiej przeprawy. Taka decyzja wynika z potrzeby przeprowadzenia skomplikowanych działań serwisowych pod główną konstrukcją obiektu. Aby zachować płynność przemieszczania się, spacerowicze zostaną skierowani na przyległą drogę dla cyklistów, zmuszając obie grupy do zachowania szczególnej ostrożności na tymczasowo wyznaczonej strefie mieszanej.

Kiedy ostatecznie zakończą się prace na moście Grunwaldzkim?

Zdecydowana większość kluczowych robót budowlanych na tym ważnym krakowskim węźle komunikacyjnym została sfinalizowana w minionym roku. Wówczas ekipy budowlane skupiły się na odnowieniu nawierzchni asfaltowej oraz wymianie szyn tramwajowych, co miało zagwarantować wyższy standard podróżowania pojazdami komunikacji miejskiej. Ponadto inżynierowie przeprowadzili gruntowną renowację żelbetowej płyty nośnej, stanowiącej bazę całej budowli, a także zmodernizowali magistralę ciepłowniczą przebiegającą wzdłuż rzeki.

Obecne zadania mają znacznie mniejszy zasięg i stanowią jedynie uzupełnienie zeszłorocznego harmonogramu. Drogowcy realizują teraz te elementy inwestycji, których z różnych względów nie udało się zamknąć w poprzednich etapach prac remontowych.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki