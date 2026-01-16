Ferie zimowe 2026 w górach? Zakopane tańsze niż Szczyrk. Alpy tylko dla zamożnych

Zakopane tańsze niż Szczyrk

Najtańszą spośród analizowanych miejscowości w Polsce jest Karpacz, gdzie tygodniowy pobyt w hotelu 3-gwiazdkowym kosztuje 2 533 zł. Zakopane, często uznawane za drogie, wypada korzystniej niż Białka Tatrzańska czy Szczyrk. W Zakopanem ceny hoteli zaczynają się od 3 156 zł, a w kwaterach prywatnych od 2 376 zł. Dla porównania, w Szczyrku hotel kosztuje już 5 000 zł, co czyni go najdroższym kurortem w Polsce w zestawieniu Rankomat.pl.

Alpy znacznie droższe

Zagraniczne kierunki są wyraźnie droższe. Najtańszą alpejską opcją jest francuskie Val Thorens, gdzie tygodniowy pobyt w hotelu kosztuje 5 354 zł. W Zermatt ceny sięgają 6 542 zł, a w Kitzbühel przekraczają 9 200 zł. Dodatkowym obciążeniem budżetu są drogie skipassy, które w Alpach mogą kosztować ponad 1,5 tys. zł za pięć dni jazdy.

Ceny noclegów w Polsce nie wzrosły znacząco w porównaniu z poprzednimi feriami. W Szklarskiej Porębie i Szczyrku odnotowano nawet spadki, choć Szczyrk nadal pozostaje najdroższy w kraju. Za granicą taniej jest m.in. w Szpindlerowym Młynie i Zermatt, natomiast wyraźne podwyżki dotyczą Val Thorens i Livigno.

Z danych Rankomat.pl wynika, że ferie zimowe 2026 w Polsce są wyraźnie bardziej opłacalne niż w Alpach, a Zakopane okazuje się tańsze od niektórych modnych kurortów narciarskich.