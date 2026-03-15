Myślisz, że jesteś omnibusem? Rozwiąż quiz z pytaniami z programu "Omnibus – szybcy i mądrzy"

Sprawdź swoją wiedzę w quizie

Przygotowaliśmy quiz, w którym znajdziesz pytania inspirowane tymi, które pojawiły się w programie "Omnibus – szybcy i mądrzy". To dobra okazja, by przekonać się, jak poradziłbyś sobie w teleturnieju, gdzie liczy się szybkie myślenie i błyskawiczne kojarzenie faktów.

Uczestnicy programu zaczynają grę z pulą 100 sekund. Poprawne odpowiedzi pozwalają zdobyć dodatkowy czas, natomiast błędy lub zbyt długie zastanawianie się sprawiają, że sekundy znikają. To sprawia, że rywalizacja jest bardzo dynamiczna.

Cztery rundy pełne wyzwań

Teleturniej składa się z czterech rund, które sprawdzają różne umiejętności uczestników. Pierwsza z nich, "3–6–9", to klasyczny quiz wiedzy ogólnej z dziewięcioma pytaniami. W rundzie "Puzzle" gracze muszą znaleźć wspólne mianowniki łączące dwanaście podanych słów.

W rundzie "Galeria" uczestnicy rozpoznają zdjęcia połączone wspólnym tematem, a w rundzie "Pamięć" oglądają krótki materiał wideo i wskazują słowa kluczowe związane z jego treścią.

Walka o pozostanie w grze

Po czterech rundach najlepszy uczestnik automatycznie przechodzi do kolejnego odcinka. Dwaj pozostali trafiają do dogrywki, w której każda poprawna odpowiedź zabiera czas przeciwnikowi. Celem jest wyzerowanie jego puli sekund.

"Omnibus – szybcy i mądrzy" to polska wersja popularnego belgijskiego formatu The Smartest Person in the World, produkowanego przez Woestijnvis. W Polsce program realizuje firma Rochstar.

A teraz czas na wyzwanie – sprawdź, ile pytań z naszego quizu rozwiążesz poprawnie. Może masz w sobie zadatki na prawdziwego omnibusa? Powodzenia!

"Omnibus - szybcy i mądrzy" - pytania z programu Pytanie 1 z 10 Kto wcielił się w rolę żony Stanisława Anioła w serialu "Alternatywy 4"? Bożena Dykiel Anna Dymna Ewa Błaszczyk Następne pytanie