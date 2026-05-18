Polski juror na Eurowizji 2026 zachwycał się książką... izraelskiego autora. Przypadek?

Polski juror zachwycał się izraelską książką

Polskie jury przyznało 12 punktów Izraelowi na Eurowizji 2026. Zostało to bardzo źle przez Polaków, którzy uznali, że to wstyd na cały świat. Eurowizja w Wiedniu odbyła się w cieniu bojkotu. 5 państw zrezygnowało z udziału z powodu dopuszczenia Izraela, a polskie jury - jako jedyne w całej Europie - przyznało izraelskiemu reprezentantowi 12 punktów. Widzowie od razu zaczęli szukać nazwisk jurorów. Jednym z nich był Maurycy Żółtański - muzyk, producent muzyczny i miłośnik kultury. Co ciekawe, po wpisaniu jego nazwiska w wyszukiwarce, pierwsza rzecz, która wyskakuje to... bardzo pozytywna recenzja książki, którą wydał pochodzący z Izraela autor Yuval Noah Harari.

"Książka, która pokazała mi olbrzymią siłę i wartość płynącą ze znajomości historii. [...] Izraelski historyk, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, z niesamowitą wnikliwością opisuje całą historię ludzkości i przedstawia czytelnikowi jak człowiek, ze zwierzęcia znajdującego się gdzieś pośrodku łańcucha pokarmowego stał się panem i władcą planety ziemi" - czytamy w recenzji Maurycego Żółtańskiego opublikowanej na łamach moznainaczej.edu.pl.

Czy to przypadek? Pewnie tak, ale może być też tak, że Żółtański jest pasjonatem izraelskiej kultury, co mogłoby wpłynąć na jego ocenę występów. Warto dodać, że nie odniósł się do swojego głosowania na Eurowizji 2026.

To oni zagłosowali na Izrael na Eurowizji

Za maksymalną notę z Polski dla Izraela na Eurowizji 2026 odpowiadają:

Eliza Orzechowska

Filip Koncewicz

Viki Gabor

Stasiek Kukulski

Wiktoria Kida

Jasiek Piwowarczyk

Maurycy Żółtański