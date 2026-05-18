Nowy nagrobek Marka Perepeczki dopiero co powstał, a już budzi emocje. Twarz Janosika widać z daleka

Marek Perepeczko doszedł blisko 21 lat temu

Śmierć Marka Perepeczki była ogromnym ciosem dla bliskich aktora, ale również dla fanów polskiego kina i seriali. Gwiazdor kultowego "Janosika" zmarł nagle 17 listopada 2005 roku w Częstochowie. Aktor miał zaledwie 63 lata. Informacja o jego odejściu wstrząsnęła całą Polską, a przed teatrem, z którym był związany, szybko zaczęły pojawiać się znicze i kwiaty.

Pogrzeb aktora odbył się kilka dni później i miał niezwykle poruszający charakter. Wzięło w nim udział ponad 200 osób! Wielu żegnało doskonałego artystę przede wszystkim jako legendarnego Janosika, którego pokochały miliony widzów. Uroczystości zgromadziły tłumy fanów, przyjaciół i ludzi świata kultury. Pierwotnie Marek Perepeczko został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, jednak teraz spoczywa zupełnie gdzie indziej.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko przeniosła prochy męża

Kilka lat później wokół miejsca pochówku gwiazdora znów zrobiło się głośno. Żona aktora, Agnieszka Fitkau-Perepeczko, podjęła decyzję o przeniesieniu jego prochów do Częstochowy. O decyzji przesądziły silne więzi aktora z tym miastem, w którym przez lata mieszkał i pracował jako dyrektor teatru. Funkcję sprawował aż do śmierci. Sprawa wywołała ogromne emocje wśród wielbicieli Janosika.

Urnę z prochami Perepeczki przeniesiono w październiku 2025 r. Drugi "pogrzeb" aktora był bardzo skromny.

Marek będzie się cieszył... z pięknego grobu i ciepła ludzi, którzy będą go odwiedzać w ukochanym mieście... Będzie się cieszył i ze swoich Przyjaciół... których pragnieniem było... żeby był blisko... a którzy o to prosili mnie ostatnie dwadzieścia lat... Proszę. Uszanujcie moją decyzję... Hejterstwo... głupota ... bezradność ludzka nie robi i nigdy nie robiła na mnie wrażenia... - pisała o sprawie wdowa po Perepeczce.

Nowy pomnik Perepeczki. Janosik został pięknie uhonorowany

Przez kilka miesięcy nowy grób aktora nie był piękny, a miejsce ostatniego spoczynku nie prezentowało się okazale. Ale w połowie maja 2026 r. wszystko się zmieniło.

Jest - napisała w sieci Fitkau-Perepeczko i pokazała zdjęcie nowego nagrobka na swoim facebookowym profilu.

Następnego dnia dodała:

Dziękuję artyście Jerzemu Kędziorze za piękny pomnik na grobie Marka Perepeczki.

Zakład kamieniarski, który odpowiadał za wykonanie nagrobka, napisał na Facebooku:

Tak wygląda, gdy rzemiosło spotyka legendę. Mieliśmy zaszczyt wykonać pomnik Marka Perepeczki - dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, legendarnego Janosika. Rzeźba powstała według projektu prof. Jerzego Kędziory - wybitnego artysty, którego wizja wyznacza najwyższe standardy. Realizacja projektu na takim poziomie to dla nas potwierdzenie tego, czemu poświęcamy swoją pracę każdego dnia.

Internautom nowy grób Perepeczki bardzo się spodobał i szybko wzbudził emocje:

"Wszystkie dziewczyny podkochiwały się w Janosiku. Przystojny i utalentowany aktor. Teraz ma piękny pomnik. Niech spoczywa w pokoju", "Piękne uwiecznienie naszego Janosika, aktora, pana Marka Perepeczki, spoczywaj w pokoju", "Piękne uwiecznienie Marka. Agnieszko, możesz być dumna. Piękne wykonanie" - czytamy w sieci.

Główną częścią nagrobka jest rzeźba głowy Perepeczki. Już na pierwszy rzut oka kojarzy się z rolą kultowego Janosika. Dzięki temu pomnik widać z daleka i natychmiast budzi właściwe skojarzenia. TUTAJ znajdziecie zdjęcia i nagranie pokazujące, jak prezentuje się grób i jak wyglądało miejsce pochówku Perepeczki jeszcze niedawno!

