Marcin Rogacewicz został Janosikiem, a Agnieszka Kaczorowska Maryną. Tego jeszcze nie było!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poznali się wiele lat temu w pracy. Do spotkania doszło na planie "Na dobre i na złe", gdzie Rogacewicz przez dziesięć lat wcielał się w rolę doktora Przemysława Zapały. Z kolei Kaczorowska w jednym z odcinków zagrała tancerkę erotyczną, która potrzebowała pomocy medycznej. Był rok 2016 i żadne z nich nie sądziło, że 10 lat później będą ze sobą w związku, będą wspólnie wychowywać dzieci z poprzednich relacji i ściśle współpracować przy projektach zawodowych.

A jednak! Kaczorowska i Rogacewicz są po rozwodach oraz po udziale w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie występowali, przynajmniej na początku, wcale nie jako zakochani. Tajemnicą poliszynela był fakt, że wówczas od miesięcy byli już nierozłączni - na każdym gruncie. Teraz doszedł kolejny wspólny projekt. On wcielił się w Janosika, a ona w Marynę - parę z kultowego serialu!

Janosik i Maryna, czyli Rogacewicz i Kaczorowska po góralsku

Ale przygoda! Pierwszy raz w życiu zagraliśmy w audioserialu. To było duże wyzwanie… nie dość, że pierwszy raz tylko głosem, to jeszcze od razu gwarą góralską. W najnowszej superprodukcji Audioteki pod tytułem "Zbój" wcielamy się w Janosika i Marynę. Premiera na początku przyszłego roku - pisała Kaczorowska w grudniu zeszłego roku.

Teraz nadszedł czas premiery, a aktorska para pokazała się w góralskim wydaniu. Na instagramowym profilu Kaczorowskiej pojawiły się nagrania z sesji zdjęciowej do projektu oraz takie, które Agnieszka i Marcin zrobili sobie za kulisami.

Oboje pozowali w strojach góralskich i czuli się w nich wyśmienicie. Na krótkich filmikach widać, że nie odrywali od siebie rąk, uśmiechali się do siebie i spoglądali pełnym czułości wzrokiem. W przypadku tej dwójki trudno przeprowadzić linię oddzielającą pracę od prawdziwego uczucia! Ich przedstawienie "Siedem" też wydaje się połączeniem aktorstwa, tańca i prywatnej namiętności.

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie