Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zabrali dzieci na ferie. Maluchy uczą się jeździć, a zakochani posyłają uśmiechy. "Patchwork"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesięcy są jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Gdy tylko rozpoczęły się ferie zimowe, para spakowała walizki i wybrała się na wyjazd z pociechami.

Agnieszka Kaczorowska zabrała córki i syna partnera na narty

Podczas wyjazdu córki Agnieszki Kaczorowskiej, które ma z Maciejem Pelą, stawiały pierwsze kroki na stoku. Tancerka pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z nauki jazdy, dbając przy tym o prywatność dzieci.

Dziewczyny szczęśliwe

- podpisała jedno ze zdjęć Agnieszka Kaczorowska.

Na profilu Marcina Rogacewicza również pojawiły się ujęcia z wyjazdu. Na jednym z nagrań widać całą grupę: córki Agnieszki, syna aktora oraz czuwających nad nimi dorosłych.

Filmik został podpisany hasztagami "#lubieponiedzialki" i "#patchwork", co wielu fanów odebrało jako jasny sygnał, że para dobrze odnajduje się w nowej sytuacji rodzinnej. Zakochani nie kryli uśmiechów, obserwując dzieci na stoku i wspierając je w nauce.

Fani pary byli zachwyceni i obsypali ich komplementami w mediach społecznościowych.

Tak poznali się Kaczorowska i Rogacewicz. Padło SIEDEM słów

Przy okazji medialnego zainteresowania parą powrócił też temat ich pierwszego spotkania. Kaczorowska i Rogacewicz w "Pytaniu na śniadanie" przypomnieli, że poznali się wiele lat temu na planie serialu "Na dobre i na złe". Wymienili wtedy zaledwie kilka słów, ale – jak dziś przyznają – to krótkie spotkanie zapisało się w pamięci.

- Spotkaliśmy się na planie "Na dobre i na złe", ja tam grałam epizod, a Marcin, wiadomo, był tam doktorem. Co prawda, wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... - mówiła Kaczorowska. - Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów - doprecyzował Marcin Rogacewicz. - I potem bardzo długo się nie widzieliśmy, ale to w sumie takie miłe wspomnienie z perspektywy dnia dzisiejszego - podkreśliła na koniec tancerka.

Zimowy wyjazd Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza pokazuje, że aktorskiej parze doskonale się układa.