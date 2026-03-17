Fabijański zrezygnuje z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" przez kontuzję? "Zamarłem"

Julita Buczek
2026-03-17 5:00

Szok na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! W ostatnim odcinku Sebastian Fabijański doznał poważnego urazu kolana podczas występu na żywo. Aktor w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił, co dokładnie się stało, jak czuje się teraz oraz czy zamierza kontynuować udział w programie. Fani wstrzymali oddech - czy jeden błąd choreograficzny mógł przekreślić jego udział w show?

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" na długo zostanie w pamięci widzów nie tylko ze względu na emocjonujące choreografie, ale też dramatyczny moment na parkiecie. Sebastian Fabijański w trakcie tańca niefortunnie postawił nogę, co zakończyło się bolesnym "pęknięciem" kolana. Natychmiast pojawiły się pytania o jego dalszy udział w programie. Na szczęście aktor szybko uspokoił fanów i zdradził kulisy kontuzji.

Sebastian Fabijański odejdzie z "Tańca z Gwiazdami" przez kontuzję?

Moment, który przyprawił widzów o dreszcze, wydarzył się w ułamku sekundy, ale jego efekt był natychmiastowy - Sebastian Fabijański źle wygiął kolano - wtedy sala zamarła, a ludzie przed telewizorami wstrzymali oddech. Jedni słyszeli chrupnięcie, a inni trzask. Co się dokładnie stało? Aktor w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił prawdę na temat swojego stanu zdrowia.

Tak, niefortunnie bardzo... nie dociągnąłem nogi, bo tak powinienem ją postawić, a postawiłem ją inaczej. Julię przyjąłem na to kolano i nie ukrywam, że to były dla mnie chwile grozy. Ja po prostu zamarłem i tylko się bałem tego momentu, jak wstanę. Znam kontuzje kolana, wiem, co to znaczy kontuzja kolana. I czuję, że na szczęście to jest bardzo mocne stłuczenie i to boli, ale to nie jest kontuzja strukturalna, czyli więzadła, łąkotka. To tak naprawdę jest głównie rzepka. Tutaj mam wrażenie, że to nie jest to i że to jest po prostu bardzo silne stłuczenie. No, będzie bolało na pierwszych treningach. Mam nadzieję, że Julia nie wymyśli choreografii, gdzie robię slajd przez pół parkietu na kolanach, bo mógłbym być z tego tytułu jakoś nieszczególnie zadowolony, ale oczywiście co Julia rozkaże, ja zrobię - mówi nam Sebastian.

Fani natychmiast zalali media społecznościowe komentarzami pełnymi troski i wsparcia. Aktor uspokajał wszystkich, że nie ma zamiaru rezygnować z show.

Na ten moment w ogóle nie wydaje mi się, że coś takiego mi nie grozi - mówi nam Fabijański.

Do sytuacji odnosi się także jego partnerka taneczna, Julia, która przyznała: "Ja też czekam, na ten moment, gdzie też te emocje opadną, zejdzie adrenalina i dopiero się dowiem... pewnie jutro rano, jak się czuje Sebastian".

Rozmawiała Julita Buczek

