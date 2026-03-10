Fabijański zatańczy do własnej piosenki?! "Byłoby pięknie"

Czy Sebastian Fabijański zatańczy do swojej piosenki w "Tańcu z Gwiazdami"?

Sebastian Fabijański od lat udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań. Aktor znany z filmów i seriali coraz częściej pokazuje się także jako muzyk i autor tekstów. Nic więc dziwnego, że w programie "Taniec z Gwiazdami" pojawiło się pytanie, czy artysta zdecydowałby się zatańczyć do jednego ze swoich utworów.

Inspiracją do takiej rozmowy był występ Kamila Nożyńskiego, który zaprezentował na parkiecie numer napisany specjalnie dla swojej tanecznej partnerki. Czy Fabijański również mógłby pójść w podobnym kierunku?

"Taniec z Gwiazdami": Fabijański pójdzie w ślady Nożyńskiego?

W rozmowie z "Super Expressem" aktor przyznał, że taki scenariusz bardzo mu się podoba. Co więcej, nie ukrywa, że taniec do własnej piosenki mógłby być dla niego wyjątkowo emocjonalnym doświadczeniem.

Artysta podkreślił, że jego twórczość bardzo często wynika z osobistych przeżyć i refleksji. Dlatego połączenie muzyki z tańcem mogłoby stworzyć wyjątkową historię na parkiecie.

Fabijański nie wyklucza także napisania zupełnie nowego utworu specjalnie dla swojej partnerki tanecznej, Julii Suryś. Jak przyznał, byłoby to dla niego ciekawe wyzwanie artystyczne.

W obu przypadkach byłoby pięknie. Ja najczęściej pisze niesiony, pisze teksty niesiony jakimiś emocjami i jeżeli by przyszło mi zatańczyć do swojego utworu, to tym bardziej wydaje mi się, te emocje by zadziałały, ponieważ wróciłoby to wszystko, o czym myślałem i toczyłem w trakcie, kiedy pisałem. Dla Julii oczywiście też bardzo chętnie napisze jakiś utwór. Ale nie wiem, czy to się wydarzy. Muszę się zastanowić, bo nie wiem - mówi nam Sebastian Fabijański.

