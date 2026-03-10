Eryk Kulm bez ogródek o "Tańcu z Gwiazdami". Popularny aktor wyjawił, dlaczego jeszcze nie tańczył w hicie Polsatu

Czy Eryk Kulm pojawi się kiedyś na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami"? Aktor w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, dlaczego do tej pory nie zdecydował się na udział w tanecznym hicie Polsat. Okazuje się, że powód jest nie tylko jeden i wcale nie chodzi wyłącznie o brak czasu.

Czy Eryk Kulm będzie gwiazdą hitu Polsatu?

Eryk Kulm należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Widzowie kojarzą go z wielu filmów i seriali, a jego role często zbierają bardzo dobre recenzje. Nic więc dziwnego, że pojawiają się pytania, czy artysta zdecyduje się kiedyś na udział w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce, czyli "Taniec z Gwiazdami". W rozmowie z "Super Expressem" aktor został zapytany wprost, dlaczego do tej pory nie pojawił się w produkcji stacji Polsat. Jego odpowiedź była zaskakująco szczera.

Eryk Kulm szczerze o "Tańcu z Gwiazdami". Jego słowa skłaniają do refleksji

Eryk Kulm przyznał, że jednym z powodów jest… brak tanecznej pewności siebie.

Dlatego, że nie czuję rytmu za dobrze - powiedział aktor.

Choć odpowiedź była krótka, w trakcie rozmowy wyjaśnił, że nie chodzi wyłącznie o kwestie techniczne czy brak czasu. Jak podkreślił, udział w takim programie musi przyjść w odpowiednim momencie życia.

To nie mój moment na taniec... - powiedział nam popularny aktor.

Aktor nie wyklucza jednak, że kiedyś zmieni zdanie. Jak sam mówi, od dawna chciałby nauczyć się tańczyć i udział w takim formacie mógłby być ku temu dobrą okazją.

Zawsze chciałem się nauczyć tańczyć, więc to jest dobry powód, żeby się nauczyć, ale… chyba za dużym kosztem to jest - wyjawił.

Kulm zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt programu, który budzi w nim wątpliwości. Jego zdaniem w takich produkcjach często chodzi nie tylko o samą rywalizację na parkiecie, ale także o bardzo osobiste historie uczestników.

Ja bym chciał, żeby w tym chodziło głównie o taniec, a często tam, jak widzę, to nie chodzi tylko o taniec. Trzeba też trochę za dużo swojej prywatności tam umieszczać. To mi się trochę nie podoba - powiedział z rozbrajającą szczerością aktor.

