Francuski szyk na warszawskich salonach. Zagraniczna gwiazda w strzępach na premierze "Chopin, Chopin!"

Premiera filmu "Chopin, Chopin!": Francuska gwiazda szokuje strojem!

Premiera filmu "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego okazała się jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich dla śmietanki towarzyskiej stolicy. Gwiazdy filmu pokazały się w eleganckich stylizacjach w Teatrze Wielkim w Warszawie, jednak najwięcej uwagi skradła... Francuska aktorka, która w biografii Fryderyka Chopina wciela się w jego kochankę.

Joséphine de La Baume pozowała fotografom w porwanym "topie" z frędzlami do ziemi, pod którym miała czarne majtki, czarne kozaki i... pokaźny, ciążowy brzuszek. Na wierzch, gdyż w Warszawie w poniedziałkowy wieczór było dość chłodno, narzuciła futro przypominające lisie ogony. Ekscentryczny strój powodował uniesienie brwi większości obecnych tego wieczoru na premierze, ale kto wie? Może to najnowszy krzyk francuskiej mody, który jeszcze nie dotarł na nasze salony?

Gwiazdy na premierze "Chopin, Chopin!"

Na premierze koprodukcji Telewizji Polskiej pojawiły się także rodzime gwiazdy - odtwórca głównej roli, Fryderyka Chopina, Eryk Kulm towarzyszył w kuluarach francuskiej koleżance.

Na ściance pięknie zaprezentowała się Maja Ostaszewska, która w filmie biograficznym wciela się w matkę Chopina, Teklę Justynę Chopin. Gwiazda w oryginalnej, asymetrycznej, czarnej sukni z gołymi plecami projektu Magdy Butrym wyglądała zjawiskowo. Na imprezie była też wcielająca się w Delfinę Potocką, przyjaciółkę Chopina, Karolina Gruszka, która miała na sobie białe spodnie i nietypową czarną marynarkę z baskinką projektu Roberta Czerwika. Sporo uwagi zwracała też Magdalena Cielecka, która w odważnej, białej kreacji pozowała sama, ale w kulisach już nie odstępowała ukochanego - Bartka Gelnera - nawet na krok.

