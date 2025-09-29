Ciężarna gwiazda w odważnej stylizacji na premierze

W poniedziałek, 29 września w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Chopin, Chopin". Produkcja jest nietypową biografią polskiego artysty. W tytułową rolę wcielił się Eryk Klum, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Joséphine de La Baume, Karolina Gruszka, Grzegorz Damięcki, Maja Ostaszewska, Kamil Szeptycki, Dominika Ostałowska czy Martyna Byczkowska.

Gwiazdy produkcji tłumnie przybyły na premierę i chętnie pozowały na ściance. Spojrzenia zebranych skradła wcielająca się w filmie w George Sand, francuska aktorka i modelka - Joséphine de La Baume. 40-latka wybrała na tę okazję odważną stylizację, która odsłoniła jej ciążowy brzuszek. Miała na sobie długą koszulę z rozcięciami oraz ultrakrótkie spodenki, które wyglądały niemal jak majtki. Narzuciła na siebie również futro, które chroniło ją przed zimnem.

Stylowa Maja Ostaszewska w czerni i Magdalena Cielecka cała na biało

Inne sławy zdecydowały się na bardziej klasyczne stylizacje. Maja Ostaszewska zachwyciła w czarnej sukni do ziemi z odsłoniętymi plecami. Jej kolorystycznym przeciwieństwem była Magdalena Cielecka. Ubrana w białą suknię z marszczeniami gwiazda wyglądała na bardzo szczęśliwą. Uśmiechnięta od ucha do ucha pozowała u boku swojego życiowego partnera, Bartosza Gelnera.

Na klasyczną czerń postawiły również Dominika Ostałowska i Weronika Rosati. Nieco kolory wprowadziła na salony Małgorzata Foremniak. Aktorka pojawiła się w eleganckim garniturze w bordowym kolorze. Bardziej zaszalała Małgorzata Potocka, która żółtej spódnicy dobrała sportową kurtkę.

