Ciężarna aktorka w odważnej kreacji na premierze. Zapomniała spodni?! Za to Cielecka pokazała klasę

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-29 20:51

W poniedziałkowy wieczór tłum znanych twarzy zebrał się premierze długo wyczekiwanego filmu "Chopin, Chopin". Na czerwonym dywanie nie zabrakło oczywiście gwiazd produkcji. Spojrzenia skradła wcielająca się w George Sand, Joséphine de La Baume. Ciężarna aktorka miała na sobie bardzo oryginalną stylizację.

Ciężarna gwiazda w odważnej stylizacji na premierze

W poniedziałek, 29 września w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Chopin, Chopin". Produkcja jest nietypową biografią polskiego artysty. W tytułową rolę wcielił się Eryk Klum, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Joséphine de La Baume, Karolina Gruszka, Grzegorz Damięcki, Maja Ostaszewska, Kamil Szeptycki, Dominika Ostałowska czy Martyna Byczkowska.

Gwiazdy produkcji tłumnie przybyły na premierę i chętnie pozowały na ściance. Spojrzenia zebranych skradła wcielająca się w filmie w George Sand, francuska aktorka i modelka - Joséphine de La Baume. 40-latka wybrała na tę okazję odważną stylizację, która odsłoniła jej ciążowy brzuszek. Miała na sobie długą koszulę z rozcięciami oraz ultrakrótkie spodenki, które wyglądały niemal jak majtki. Narzuciła na siebie również futro, które chroniło ją przed zimnem.

Zobacz również: Marcin Rogacewicz nagle wyciągnął pierścionek! Zaręczyny lada dzień? Agnieszka Kaczorowska zareagowała

Stylowa Maja Ostaszewska w czerni i Magdalena Cielecka cała na biało

Inne sławy zdecydowały się na bardziej klasyczne stylizacje. Maja Ostaszewska zachwyciła w czarnej sukni do ziemi z odsłoniętymi plecami. Jej kolorystycznym przeciwieństwem była Magdalena Cielecka. Ubrana w białą suknię z marszczeniami gwiazda wyglądała na bardzo szczęśliwą. Uśmiechnięta od ucha do ucha pozowała u boku swojego życiowego partnera, Bartosza Gelnera.

Na klasyczną czerń postawiły również Dominika Ostałowska i Weronika Rosati. Nieco kolory wprowadziła na salony Małgorzata Foremniak. Aktorka pojawiła się w eleganckim garniturze w bordowym kolorze. Bardziej zaszalała Małgorzata Potocka, która żółtej spódnicy dobrała sportową kurtkę. 

Zobacz również: Mikołaj Krawczyk skomentował spotkanie z byłą partnerką, która wyglądała jak milion dolarów!

Maja Ostaszewska, Joséphine de La Baume, Magdalena Cielecka
56 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Lubisz Magdalenę Cielecką?
Wieniawa i Cielecka imprezują razem na mieście. Zamówiły taksówkę, żeby przejechać 500 metrów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDALENA CIELECKA
WERONIKA ROSATI
MAJA OSTASZEWSKA
DOMINIKA OSTAŁOWSKA
MAŁGORZATA FOREMNIAK