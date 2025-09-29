Marcin Rogacewicz nagle wyciągnął pierścionek! Zaręczyny lada dzień? Agnieszka Kaczorowska zareagowała

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już się nie kryją z uczuciem

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze. Program obchodzi swoje dwudziestolecie, a producenci przygotowali dla widzów wiele niespodzianek. W każdym odcinku pojawiają się uczestnicy oraz gwiazdy związane z poprzednimi sezonami. I tak do show ponownie zawitali m.in. Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha, Magda Mołek, Hubert Urbański, Anna Głogowska, Piotr Gąsowski czy Rafał Mroczek.

Wielkie gwiazdy zasiadają również na widowni. Jednak to dwie osoby jak na razie kradną show. Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogocewicz (45 l.) od miesięcy są bohaterami plotek. Para wielokrotnie była widywana na wspólnych wyjściach, podczas których nie brakowało czułych objęć i głębokich spojrzeń w oczy. Aktor i tancerka długo nie komentowali krążących plotek. Dopiero w premierowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" potwierdzili swój związek namiętnym pocałunkiem na antenie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Zaręczyny lada dzień?

Od tamtej pory zakochani robią wiele, by podkręcić zainteresowanie wokół siebie. Nawet przed kamerami nie mogą oderwać od siebie rąk. Jednocześnie zapewniają, że chcą chronić swoją prywatność. W trzecim odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" Rogacewicz i Kaczorowska zatańczyli walca angielskiego do piosenki Whitney Houston "I will always love you".

Na chwilę przed rozpoczęciem tańca, aktor stanął przed kamerami i wyciągnął z kieszeni... czerwone pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym. Po chwili skrył je w kieszeni i ruszył w kierunku ukochanej. To wystarczyło, by pojawiły się doniesienia o rychłych zaręczynach!

Po zakończeniu programu dziennikarka portalu Plotek.pl nawiązała do pojawiających się w sieci komentarzach.

Eee, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ty jeszcze nic nie wiesz przecież... - odpowiedział żartobliwie Rogacewicz.

Ukochana nie pozwoliła mu dokończyć i ucięła temat. Zrobiła to jednak z uśmiechem na ustach.

Dobra, lećmy dalej - rzuciła Agnieszka Kaczorowska.

