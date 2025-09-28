Szok na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Rogacewicz nagle wyjął PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY! Kaczorowska się na niego rzuciła

W "Tańcu z Gwiazdami" nawiązał się niejeden romans. Nic dziwnego - gwiazdy i tancerze spędzają godziny na sali treningowej, a taniec bardzo ich zbliża. Już w pierwszej edycji zakochali się w sobie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Głośno było o romansie Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka. Parą zostali także blogerka Maffashion i Michał Danilczuk.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zaczęli się spotykać już zimą. Produkcja programu zaprosiła ich do wspólnego tańca i był to strzał w dziesiątkę - najgłośniej mówi się właśnie o nich! W pierwszym odcinku aktor i tancerka oficjalnie potwierdzili swój związek. Po występie namiętnie pocałowali się przed kamerami. Od tego czasu jasnym stało się, że zamierzają wykorzystać uczucie, które między nimi jest, by podgrzewać zainteresowanie ich tańcami. Ale tego, co wydarzy się w trzecim odcinku, nikt by nie przewidział.

Kaczorowska i Rogacewicz sugerują zaręczyny na parkiecie

W 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Rogacewicz i Kaczorowska zatańczyli walca angielskiego do piosenki Whitney Houston "I will always love you". Zanim rzucili się sobie w ramiona, aktor stanął przed kamerami i wyciągnął z kieszeni... czerwone pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym. Po chwili skrył je w kieszeni, by rozpocząć taniec. Wygląda na to, że był to element choreografii i aktorskiego scenariusza. Widzowie i publiczność wstrzymali jednak oddech.

Na koniec choreografii tancerka wskoczyła na aktora a ich występ zakończył się namiętnym przytulaniem i "pocałunkiem", który zakrywały włosy Agnieszki. Nawet prowadzący Krzysztof Ibisz podkreślił, że teraz cała Polska będzie się zastanawiała, czy znów się pocałowali...

Nie wszystkim się to jednak spodobało. W sieci od razu pojawiły się komentarze krytykujące parę za sugerowanie zaręczyn i kolejne pocałunki przed kamerami.

"Czy oni zdają sobie sprawę, że te ich namiętne pocałunki w telewizji oglądają ich własne dzieci?"

"Czy ktoś widział, że Rogacewicz wyciągnął pierścionek zaręczynowy?! Żenada. Już myślałem, że jej się oświadczy"

"Na początku myślałam o nich: OK, zakochali się w sobie, mają do tego prawo. Ale serio ciężko się ogląda te ich ciągłe umizgi, nadinterpretacje, mimikę twarzy. Robi się to niesmaczne po prostu i wydaje bardzo nienaturalne"

- piszą internauci na Instagramie "Tańca z Gwiazdami".

