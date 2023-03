Eryk Kulm jr nie poszedł w ślady znanego ojca. Teraz to najgorętsze nazwisko sezonu

Nie wygląda to dobrze

Mógł zostać muzykiem jak jego znany ojciec, ale wybrał inną ścieżkę kariery. Czas pokazał, że słusznie. "Filip" - zdobywca Srebrnych Lwów na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z Erykiem Kulmem jr w roli głównej - dziś wchodzi do kin. Ci, którzy już go widzieli, nie mogą wyjść z podziwu nad talentem aktorskim Kulma.

- Ludzie często mi mówią, że powinienem jechać za granicę. Mam amerykański paszport, siostrę w Los Angeles, więc czemu nie? - zastanawia się w rozmowie z magazynem "Viva!".

Eryk Kulm jr marzy o... Oscarze!

- Nie chcę, żeby ludzie pomyśleli, że to ucieczka. Kocham Polskę. Jestem wychowany w kulcie i szacunku dla ojczyzny. Moja babcia była powstańcem. Tyle że ja patriotyzm postrzegam inaczej niż ci, którzy tatuują sobie znak Polski Walczącej na łydkach. Dlatego mam plan, żeby zostać pierwszym polskim aktorem, który dostanie amerykańskiego Oscara. A potem wrócę i będę tu robił dobre filmy - zapowiada. - To było moje marzenie od dzieciństwa. Uważam, że każdy ma prawo do wszystkiego w tym świecie. A ja mierzę wysoko, bo dlaczego nie? Mam już dość tego wiecznego umniejszania. Mnie cały czas ktoś uspokaja - dodał.

Kim jest Eryk Kulm jr?

Eryk Kulm jr jest synem Eryka Kulma (+67 l.), wybitnego muzyka oraz wnukiem Eryka Kulma (+65 l.) - długoletniego oficera rozrywkowego na MS Batory. Widzom znany jest z takich seriali jak "Kuchnia", "Zachowaj spokój" i "Krucjata". Wystąpił także w głośnych filmach: "Kamienie na szaniec", "Polot" i "Mowa ptaków". Wkrótce zobaczymy go w kontynuacji komedii "Teściowie".

