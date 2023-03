Nagrodzony Srebrnymi Lwami film "Filip" zachwyca! Na premierze pojawiły się największe gwiazdy

Jerzy S. skazany! Wiemy, jaki wyrok zapadł. To nie koniec problemów aktora

"Filip" to polski dramat filmowy w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Jak dowiedział się "Super Express" obraz zrealizowany według scenariusza na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda, został w całości sfinansowany przez Telewizję Polską. Widać, że został zrobiony z rozmachem. Zachwyca pięknymi zdjęciami, wysmakowanymi kadrami, świetnie dobraną muzyką. Na szczególną uwagę zasługuje jednak odtwórca głównej roli, Eryk Kulm, który zbiera fantastyczne recenzje.

Na premierze filmu pojawiły się śmietanka towarzyska stolicy. Prezes Telewizji Polskiej - Mateusz Matyszkowicz, podziękował Michałowi Kwiecińskiemu, scenarzyście i reżyserowi filmu.

- Uważam, że "Filip" jest jednym z najlepszych polskich filmów po roku 1989. Jestem dumny, że Telewizja Polska mogła być producentem tego filmu. Jestem dumny i bardzo dziękuję panu Michałowi, że przyszedł do nas z tym projektem, bo rzadko kiedy się zdarza, żeby film historyczny, osadzony w historycznych realiach tak mocno poruszał, był tak wewnętrznie poruszający, był tak wstrząsającym filmem. Myśląc też o tym co wszyscy sami przetrawiamy widząc trwającą od ponad roku wojnę na Ukrainie przetrwamy okrucieństwo wojny, zastanawiamy się co wojna czyni z człowiekiem. W dużym stopniu jest o tym film - powiedział prezes TVP.

"Filip" w kinach już w najbliższy piątek, 3 marca. Zobaczcie galerię zdjęć z gwiazdami, które pojawiły się na premierze.