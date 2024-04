Pięcioraczki z Horyńca znikają z internetu! Mama podjęła drastyczne kroki

Niedźwiedź chodzi po wsi. Jest nagranie. Ważny apel do mieszkańców

Rodzina pięcioraczków z Horyńca od koło miesiąca zamieniła swoje życie w Polsce na rajską wyspę! Przeprowadzkę do Tajlandii obserwowało mnóstwo osób - wielu wcale nie wierzyło, że ten plan w ogóle się powiedzie! Niektórzy uważali nawet, że jest on na tyle nieodpowiedzialny, że wezwano MOPS! Na szczęście, wszystko się ułożyło i rodzina mogła wyjechać, by żyć w zupełnie nowym miejscu.

W Tajlandii rodzina Clarke zamieszkała w uroczej willi z basenem. Każdego dnia mogliśmy obserwować na profilu "Pięcioraczki z Horyńca", jak rodzina próbuje nowych dań, odkrywa nowe miejsca, robi zakupy, a także jak dzieci uczą się przez doświadczenia - głaszczą słonie, łowią kraby, nurkują! Takiego życia można pozazdrościć.

Jak się jednak okazało, kilka dni temu z przestrzeni internetowej zniknął profil o nazwie "Pięcioraczki z Horyńca". Wpisując tę nazwę w wyszukiwarkę na Instagramie, raczej nie znajdziecie już profilu rodziny Clarke, ani relacji z Tajlandii. Nie oznacza to jednak, że rodzina zrezygnowała z relacjonowania w internecie swojego życia na wyspie Koh Lanta! Wciąż można obserwować życie rodziny na rajskiej wyspie. Mama pięcioraczków zmieniła nazwę profilu na "Rodzina Clarke". Każdego dnia pojawiają się nowe zdjęcia, filmy i relacje.

