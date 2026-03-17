Miłość na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Pawłowski pokaże ukochaną całej Polsce

Szokujący ruch Pawłowskiego! Otwiera drzwi do swojego życia prywatnego

Odcinki rodzinne w "Tańcu z Gwiazdami" zawsze wywołują ogromne emocje, ale tym razem zapowiada się coś naprawdę wyjątkowego. W rozmowie z "Super Expressem" Mateusz Pawłowski otwarcie przyznał, że postanowił zrobić krok, którego wcześniej unikał - pokazać fragment swojego życia prywatnego. I to nie byle jaki, bo na scenie pojawi się jego ukochana.

Aktor nie ukrywa, że decyzja była przemyślana. Inspirował się poprzednimi edycjami programu, gdzie uczestnicy zapraszali swoich najbliższych, pokazując widzom bardziej osobistą stronę.

U mojego boku zobaczymy moją partnerkę życiową, czyli Kornelię. Tutaj chciałem właśnie pójść w taką prywatność, bo właśnie jak patrzyłem na inne edycje, jak to wyglądało, to ludzie właśnie zapraszali swoje bliskie osoby z tego życia prywatnego. Więc też chciałem dokonać takiego delikatnego uchylenia rąbka tajemnicy - mówi "Super Expressowi".

Dla Pawłowskiego to spore wyjście ze strefy komfortu. Do tej pory raczej stronił od nadmiernego dzielenia się prywatnością i nie należał do gwiazd, które relacjonują swoje życie w mediach społecznościowych. Podkreśla jednak, że udział w programie traktuje jak pewną rolę i etap.

To prawda, nigdy nie byłem z tym tak bardzo otwarty. Znaczy podchodzę do tego programu, z takim zamiarem, że przez to, że to jest taki format, a nie inny, czyli wiadomo, tutaj przedstawiamy się, wchodzimy w jakąś rolę, ale na przykład ja prywatnie nie jestem taką osobą, która, na przykład, zabiera te kamery ze sobą do domu, żeby pokazywać, co się dzieje. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu wejście na chwilę na scenę, zaprezentowanie tutaj kogoś i potem po cichu zejście. Zamknę drzwi z powrotem. Wydaje mi się, że jestem w tym akurat całkiem dobrym - mówi nam aktor.

Jego partnerka Kornelia to osoba całkowicie spoza świata show-biznesu. Nie jest influencerką ani aktorką, co tylko podkręca ciekawość widzów. Jak odnajdzie się w świetle reflektorów? Czy nie obawia się medialnego zamieszania? Mateusz nie ukrywa, że stres jest czymś naturalnym, ale zdecydowanie więcej jest w tym wszystkim ekscytacji.

Tak, możliwe, że jakiś stres jest, ale tak jak rozmawiałem z nią, to jest bardzo dużo w niej ekscytacji - wyjawił nam w rozmowie.

Rozmawiała Julita Buczek

