Mateusz Pawłowski popularność zdobył w serialu "Rodzinka.pl", a teraz szaleje w "TzG"

Mateusz Pawłowski przez lata kojarzony był głównie z rolą Kacperka w popularnym serialu "Rodzinka.pl". Teraz młody aktor stawia przed sobą zupełnie nowe wyzwanie i próbuje swoich sił w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce - "Tańcu z Gwiazdami". Jego udział w show już teraz wzbudza spore zainteresowanie fanów. O tym, jak do całej sytuacji podchodzi sam Pawłowski, opowiedział jego serialowy brat Adam Zdrójkowski, który dobrze zna go nie tylko z planu, ale i z prywatnych rozmów.

Zdrójkowski zdradził Pawłowskiego. Oto, co mówi o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

W rozmowie z "Super Expressem" Zdrójkowski przyznał, że zamierza mocno kibicować koledze. Aktor był też na widowni podczas pierwszego odcinka programu.

No będę wspierał absolutnie (...) . Też nagrywamy teraz rodzinkę.pl nowy sezon, także cały czas rozmawiamy ze sobą - mówi nam Zdrójkowski.

Co ciekawe, Zdrójkowskiego najbardziej zaskoczyło podejście Pawłowskiego do całej sytuacji. Jak przyznał, młody aktor zachowuje ogromny spokój i nie widać po nim stresu, który zwykle towarzyszy uczestnikom tak dużego formatu.

Dziwi mnie to, z jakim on luzem podchodzi w ogóle do tego tematu, ja, gdybym był na jego miejscu, to trochę bardziej bym się stresował pewnie. Także super, to jest dobry prognostyk do tego, że rzeczywiście może się okazać, że Mati bardzo dobrze sobie poradzi - mówi nam Zdrójkowski.

Aktor zdradził również, że liczy na jeszcze jedną wyjątkową sytuację w programie. W wielu edycjach "Tańca z Gwiazdami" pojawiają się odcinki specjalne, w których uczestnikom towarzyszą bliscy lub przyjaciele. Zdrójkowski pół żartem przyznał, że już namawia Pawłowskiego, by w razie takiej okazji zaprosił właśnie jego.

No zdecydowanie, ja namawiam Mateusza, żeby wybrał mnie, mnie, mnie, jak będzie jakiś odcinek rodzinny. Oczywiście poza jego rodziną prywatną, która bardzo możliwe, że też będzie... - mówi rozbawiony Adam.

W rozmowie padło również nazwisko Tomasza Karolaka, który w serialu wciela się w ojca bohaterów. Zdrójkowski jednak od razu zaznaczył, że konkurencja byłaby spora.

Nie... Tomek już się natańczył w poprzedniej edycji, Maciek był też całkiem niedawno, a ja 10 lat nie tańczyłem - powiedział na zakończenie Adam.

Rozmawiała Julita Buczek

