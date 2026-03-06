Rafał Maserak wyjawił, kto wygra "TzG"? Takie cuda przed drugim odcinkiem!

Rafał Maserak wybrał swoich faworytów

Nowy sezon tanecznego show dopiero się rozpoczął, a emocje już sięgają zenitu. Pierwszy odcinek przyniósł sporo niespodzianek i pokazał, że poziom rywalizacji może być w tym roku wyjątkowo wysoki. Widzowie z zapartym tchem obserwowali występy gwiazd, a jurorzy nie szczędzili ani pochwał, ani konstruktywnej krytyki.

W rozmowie z "Super Expressem" Rafał Maserak przyznał, że kilka osób naprawdę go zaskoczyło. Co więcej, już na tym etapie ma swoich faworytów, którzy mogą zajść bardzo daleko w programie.

Maserak mówi, kto ma największe szanse na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"?

Zapytany o to, kto zrobił na nim największe wrażenie w pierwszym odcinku, juror nie miał wątpliwości, że lista jest naprawdę długa. Podkreślił jednak, że szczególnie zapadły mu w pamięć występy kilku uczestniczek.

Od początku Magdalena Boczarska, Emilia i Iza. Gammou - widzę bardzo duży potencjał i jestem ciekawy na trzeci odcinek. Jestem bardzo ciekawy jego w tańcu. To jakby gdzieś tam ta jego tajemniczość też jest taka magiczna i może w tym tańcu, na tym parkiecie pozamiata - mówi nam Maserak.

Zdaniem jurora jedną z największych zalet aktora i modela jest jego opanowanie. Podczas gdy wielu uczestników w pierwszym odcinku wyraźnie zmagało się z ogromnym stresem, on zachował spokój i koncentrację.

Jest to ten spokój. Dzisiaj tak naprawdę większość gwiazd nie mogła gdzieś tam się opanować, a tutaj tę świadomość może grał, nie wiem, bo jest aktorem, więc ciężko powiedzieć. Dopiero w trzecim odcinku będę to mógł powiedzieć - mówi "Super Expressowi" Rafał Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

