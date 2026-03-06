Kto pojedzie do Wiednia na Eurowizję 2026? Pięciu faworytów preselekcji

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-06 17:09

Wielkimi krokami zbliżają się polskie eliminacje do Eurowizji 2026. Zastanawiacie się nad potencjalnym zwycięzcą tegorocznych zmagań i reprezentantem naszego kraju w Wiedniu? W najnowszym epizodzie cyklu przygotowanego przez ESKĘ Adrian Rybak prezentuje subiektywne zestawienie pięciu najciekawszych propozycji. Kogo typuje na zwycięzcę?

Jeremi Sikorski i Anastazja Maciąg stawiają na radiowe przeboje

Przed ostatecznym finałem polskich eliminacji do Eurowizji 2026 ponownie przeanalizowano stawkę i wyłoniono pięć najlepszych utworów. Zestawienie otwiera kompozycja „Cienie Przeszłości” w wykonaniu Jeremiego Sikorskiego. Ten solidnie przygotowany kawałek doskonale odzwierciedla obecne trendy radiowe oraz klimat rodzimego popu. Komercyjny potencjał drzemie także w piosence „Wild Child” zaśpiewanej przez Anastazję Maciąg. Ten utwór z kolei skrojono stricte pod europejską scenę. Szanse wokalistki na wejście do wiedeńskiego finału budzą jednak pewne wątpliwości, o czym szerzej opowiedziano w załączonym na stronie oraz dostępnym na YouTubie materiale wideo.

ZOBACZ TAKŻE: Preselekcje Eurowizja 2026 - wiemy, jak wyglądają występy uczestników. Fragmenty

KTO WYGRA POLSKIE PRESELEKCJE DO EUROWIZJI 2026?

Stasiek Kukulski czarnym koniem preselekcji

W całej stawce znalazła się piosenka, która początkowo nie przyciągała uwagi, ale z czasem zaczęła mocno zyskiwać. Chodzi o „This Too Shall Pass” w wykonaniu Staśka Kukulskiego. Osiemnastolatek zdecydował się na anglojęzyczną balladę, czym wyraźnie odcina się od głośnych i tanecznych rytmów dominujących na tegorocznej Eurowizji. Młody artysta ma już na koncie zwycięstwa w programach stacji TVP, dlatego może niespodziewanie zgarnąć bilet do Wiednia. Główne faworytki wyścigu są jednak inne.

Alicja Szemplińska vs. Basia Giewont

Na czele rankingu znalazły się dwie mocne faworytki. Mowa o Alicji Szemplińskiej startującej z piosenką „Pray” oraz Basi Giewont z utworem „Zimna woda”. Choć ich propozycje drastycznie się od siebie różnią, łączy je wielka charyzma wykonawczyń. Szemplińska zaprezentowała wymarzoną przez siebie fuzję soulu, hip-hopu i gospel. Giewont natomiast celnie połączyła elektronikę z rodzimą kulturą. Obie kompozycje idealnie pasują na wielką scenę. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie jedna z tych ulubienic widzów wyjedzie do Wiednia. Ostateczne przewidywania w tej sprawie zawarto w nagraniu wideo.

Preselekcje Eurowizja 2026
Galeria zdjęć 24
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026