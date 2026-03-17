Skandynawska metoda czyszczenia okapu. Dodaj na ścierkę, a zaschnięty tłuszcz zmyje się wraz z wodą. Czyszczenie okapu

Okap kuchenny wymaga regularnego czyszczenia, by skutecznie pochłaniać zapachy i opary.

Skandynawska metoda wykorzystuje ocet, który skutecznie usuwa zaschnięty tłuszcz i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Na silniejsze zabrudzenia wypróbuj oliwkę dla niemowląt lub rozpuszczalnik do farb, a obudowę wyczyścisz octem.

Skandynawska metoda, która doczyści okap kuchenny. Usuwa zaschnięty tłuszcz i niweluje brzydkie zapachy

Choć niepozorny to bardzo potrzebny. Okap kuchenny pełni bardzo ważną funkcję, pochłania zapachy oraz opary powstające podczas gotowania. Dzięki niemu nie roznoszą się one po całym mieszkaniu, a wytrącające się tłuste osady nie osadzają się na ścianach lub na płytkach. Aby jednak okap pełnił swoją funkcję musi być regularnie czyszczony. Bez tego zatkany filtr i nie będzie działać poprawnie, a sam okap stanie się siedliskiem brzydkich zapachów oraz bakterii. Jak zatem prawidłowo czyścić okap? Eksperci są zdania, że najlepiej myc okap po każdym gotowaniu., jeżeli to nie jest możliwe rób to przynajmniej raz w miesiącu. W gospodarstwie domowym idealnym takim płynem jest biały ocet w wysokim stężeniu. Wymieszaj ocet z wodą w równych proporcjach i przelej do butelki z atomizerem. Obficie spryskaj zabrudzony okap i odczekaj kilka minut. W tym czasie warto położyć ręcznik na kuchenkę poniżej ponieważ ocet może delikatnie ściekać. Po około 10 minutach przetrzyj okap morką ściereczką. Kwasowa formuła rozpuści zaschnięty tłuszcz i inne zabrudzenia. Pamiętaj, by okap regularnie czyścić, dzięki temu unikniesz szorowania.

Na silniejsze zabrudzenia sprawdzi się oliwka dla niemowląt, która ma właściwości czyszczące. Idealnie domyje zabrudzenia z tłuszczu. Kolejnym sposobem na umycie trudno dostępnych miejsc jest rozpuszczalnik do farb. Delikatnie zamocz w nim pędzelek i przemyj brud, całość zmyj wodą z płynem do naczyń.

Jak czyścić obudowę okapu?

Kratkę okapu łatwo jest rozmontować i włożyć do wanny lub do zlewu. Trudniej jest jednak wyczyścić obudowę okupu, której nie da się zdemontować. W takim przypadku do jego czyszczenia najlepiej sprawdzi się ocet. Kwasowa formuła octu dobrze rozpuszcza brudne zabrudzenia i sprawia, że łatwiej się one zmywają. W buteleczce z atomizerem wymieszaj ocet oraz ciepła (ale nie gorącą) wodę. Dokładnie wymieszaj i spryskaj obudowę okapu. Odczekaj kilkanaście minut i całość dokładnie wyszoruj. W przypadku dużych zabrudzeń czynność tę należy kilkukrotnie powtórzyć. Podobnie jak ocet działa także kwasek cytrynowy. Jest on jednak nieco słabszy i lepiej sprawdzi się na małe plamy.