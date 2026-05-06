Wsyp między brudne ubrania 4 łyżki, a po praniu będą pachnieć świeżością. Wywabi zapach stęchlizny. Domowy sposób na pachnące pranie

Twoje pranie nie pachnie świeżością? To częsty problem, a winę za to ponosi nie tylko pralka.

Odkryj sprawdzony, domowy sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z ubrań.

Dowiedz się, jak odmienić zapach Twojego prania!

Zapewnij sobie świeże pranie i sprawdź, jak prawidłowo dbać o swoją pralkę!

Domowy sposób na pięknie pachnące pranie. Wywabi zapach stęchlizny

Pranie ubrań w pralce to czynność, którą wykonujemy nawet kilka razy w tygodniu. Oczywiście kluczowe jest kolorystyczne posegregowanie rzeczy, dobranie odpowiedniego programu i detergentu do prania. A co zrobić, jeśli po wyjęciu upranych ubrań z bębna okazuje się, że wcale nie pachną świeżo? Niestety to dosyć często spotykana sytuacja, kiedy pranie mimo naszych starań i dodania do pralki pięknie pachnących detergentów, śmierdzi stęchlizną. Najczęściej wina leży po stronie zbyt dużej ilości użytego płynu do płukania. Ubrania często są sztucznie barwione, a po zetknięciu z detergentem zaczynają wydzielać nieprzyjemny zapach. Dlatego w takiej sytuacji na pewno nie jest wskazane dodawanie większej ilości płynu czy proszku do prania, bo jedynie wzmogą brzydką woń. A jak prać ubrania, aby po wyjęciu z pralki pachniały świeżością? Warto wykorzystać do tego sodę oczyszczoną z dodatkiem olejków eterycznych. Zadziałają na prane rzeczy jak perfumy.

Wsyp między brudne ubrania 4 łyżki, a po praniu będą pachnieć świeżością

Dodanie sody oczyszczonej do prania, sprawi, że ubrania będą pachnieć świeżo. Soda znana jest z tego, że znakomicie radzi sobie z wszelkimi nieprzyjemnymi zapachami i szybko je neutralizuje, pozostawiając miejsce na świeżość. Jeśli lubimy jak pranie pięknie pachnie to warto dodać do 4 łyżek sody około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego i taką mieszankę wsypać między brudne ubrania w bębnie pralki. Po praniu będą pachnieć świeżością.

Czyszczenie pralki zagwarantuje pachnące pranie

Jeśli chcesz, aby Twoje pranie pachniało świeżością, to przede wszystkim zadbaj o czystość swojej pralki. W końcu czysta pralka to czyste pranie. Czyszczenie pralki to czynność, którą trzeba robić regularnie przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizna, a w końcu nie o to nam chodzi. Jak wyczyścić pralkę? Wlej płyn do mycia naczyń do bębna, wsyp 1 małe opakowanie kwasku cytrynowego i opakowanie proszku do pieczenia. Nastaw program o temperaturze prania 90 stopni. Można również wrzucić kapsułkę do zmywarki do pustego bębna i uruchomić cykl prania na co najmniej 60 stopni Celsjusza.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

7