Wsyp między brudne ubrania 4 łyżki, a po praniu będą pachnieć świeżością. Wywabi zapach stęchlizny. Domowy sposób na pachnące pranie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-05-06 14:10

Na pachnące świeżością ubrania po praniu jest pewien domowy sposób. I wcale nie chodzi o większą ilość płynu do płukania, który w rzeczywistości może jedynie nasilać problem zapachu stęchlizny na pranych rzeczach. Zamiast tego wsyp między brudne ubrania w pralce 4 łyżki tego proszku. Po praniu będą pięknie i świeżo pachnieć.

Pralka

i

Autor: Getti Images/ Archiwum prywatne Wystarczy dodać do prania 2 łyżki tej mikstury. Lepsza niż płyn do płukania
  • Twoje pranie nie pachnie świeżością? To częsty problem, a winę za to ponosi nie tylko pralka.
  • Odkryj sprawdzony, domowy sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z ubrań.
  • Dowiedz się, jak odmienić zapach Twojego prania!
  • Zapewnij sobie świeże pranie i sprawdź, jak prawidłowo dbać o swoją pralkę!

Domowy sposób na pięknie pachnące pranie. Wywabi zapach stęchlizny

Pranie ubrań w pralce to czynność, którą wykonujemy nawet kilka razy w tygodniu. Oczywiście kluczowe jest kolorystyczne posegregowanie rzeczy, dobranie odpowiedniego programu i detergentu do prania. A co zrobić, jeśli po wyjęciu upranych ubrań z bębna okazuje się, że wcale nie pachną świeżo? Niestety to dosyć często spotykana sytuacja, kiedy pranie mimo naszych starań i dodania do pralki pięknie pachnących detergentów, śmierdzi stęchlizną. Najczęściej wina leży po stronie zbyt dużej ilości użytego płynu do płukania. Ubrania często są sztucznie barwione, a po zetknięciu z detergentem zaczynają wydzielać nieprzyjemny zapach. Dlatego w takiej sytuacji na pewno nie jest wskazane dodawanie większej ilości płynu czy proszku do prania, bo jedynie wzmogą brzydką woń. A jak prać ubrania, aby po wyjęciu z pralki pachniały świeżością? Warto wykorzystać do tego sodę oczyszczoną z dodatkiem olejków eterycznych. Zadziałają na prane rzeczy jak perfumy.

Wsyp między brudne ubrania 4 łyżki, a po praniu będą pachnieć świeżością

Dodanie sody oczyszczonej do prania, sprawi, że ubrania będą pachnieć świeżo. Soda znana jest z tego, że znakomicie radzi sobie z wszelkimi nieprzyjemnymi zapachami i szybko je neutralizuje, pozostawiając miejsce na świeżość. Jeśli lubimy jak pranie pięknie pachnie to warto dodać do 4 łyżek sody około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego i taką mieszankę wsypać między brudne ubrania w bębnie pralki. Po praniu będą pachnieć świeżością.

Czyszczenie pralki zagwarantuje pachnące pranie

Jeśli chcesz, aby Twoje pranie pachniało świeżością, to przede wszystkim zadbaj o czystość swojej pralki. W końcu czysta pralka to czyste pranie. Czyszczenie pralki to czynność, którą trzeba robić regularnie przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizna, a w końcu nie o to nam chodzi. Jak wyczyścić pralkę? Wlej płyn do mycia naczyń do bębna, wsyp 1 małe opakowanie kwasku cytrynowego i opakowanie proszku do pieczenia. Nastaw program o temperaturze prania 90 stopni. Można również wrzucić kapsułkę do zmywarki do pustego bębna i uruchomić cykl prania na co najmniej 60 stopni Celsjusza. 

Polecany artykuł:

Sposób greckich sprzątaczek na pranie ręczników. Prosta mieszanka przywraca im …
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Piękne zapachy do domu z naturalnych składników
Galeria zdjęć 7
Dlaczego zapachy wywołują wspomnienia? Marta Siembab
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PACHNĄCE PRANIE
PRANIE W PRALCE
PACHNĄCE UBRANIA