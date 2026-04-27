Mało kto wie, że ten przycisk w pralce usuwa brzydkie zapachy i brud. W końcu pranie będzie ładnie pachnieć. Czyszczenie pralki

Pranie w pralce zdecydowanie ułatwia życie każdemu z nas. Korzystanie z niej jest banalnie proste: wrzucamy brudne rzeczy, dodajemy detergent, ustawiamy preferowany program prania i uruchamiamy urządzenie, a po zakończeniu cyklu wyjmujemy czyste i pachnące pranie. Jednak z czasem nasze rzeczy po wyjęciu z pralki wcale nie pachną tak bajecznie. Co wówczas robi większość z nas? Wlewa do szuflady coraz większą ilość płynu do płukania. A to spory błąd. Otóż jedną z najważniejszych zasad czystego prania jest nic innego, jak porządne wyczyszczenie pralki. To w niej gromadzi się wilgoć, która przyczynia się do powstawania pleśni i zapachu stęchlizny we wnętrzu urządzenia. W szufladzie i zakamarkach pralki odkładają się również resztki detergentów, które wpływają negatywnie nie tylko na efektywność prania i jego zapach, ale także na żywotność sprzętu. Mało kto wie, że jego pralka ma przycisk, który skutecznie usuwa brzydkie zapachy i brud, a pranie potem pięknie pachnie. Chodzi o program "czyszczenie pralki".

Czyszczenie pralki sprawi, że pranie będzie pięknie pachnieć

Pięknie pachnące pranie to marzenia większości z nas. W tym celu stosujemy przeróżne płyny czy perfumy do płukania. Jednak wiele osób zapomina, że kluczem do ładnie pachnących ubrań po wyjęciu ich z bębna jest regularne i dokładne czyszczenie pralki. I tu właśnie pomóc może przycisk, który posiada większość nowoczesnych pralek i służy on właśnie do czyszczenia bębna urządzenia. Czasami wystarczy go wcisnąć i ustawić zupełnie puste pranie, a podczas cyklu o wyższej temperaturze urządzenia samo usunie złogi detergentów i brudu z wnętrza. I nawet jeśli nasza pralka nie posiada takiej funkcji to można ją wyczyścić stosując domowe metody.

Sposób na wyczyszczenie pralki. Usunie pleśń i brzydki zapach

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyczyszczenie pralki i usunięcie z niej nieprzyjemnego zapachu stęchlizny jest wrzucenie jednej kapsułki od zmywarki bezpośrednio do bębna pralki. Następnie należy ustawić program prania na 90 stopni i poczekać aż się on skończy. To sprawdzony trik, który sprawi, że urządzenie będzie higienicznie czyste. Pamiętaj też o pozostawieniu otwartych drzwiczek, aby wnętrze urządzenia dobrze się osuszyło.

Czyszczenie pralki i jej elementów

Aby dokładnie wyczyścić pralkę, usunąć z niej pleśń i brzydki zapach należy działać kompleksowo. Zanim podejmiesz się czyszczenia bębna kapsułką od zmywarki, wyjmij szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyść z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej lub namoczyć ją w roztworze wody z octem. Nie wolno zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki, włączając jego zagięcia i szczeliny. Tu doskonale sprawdzi się ocet z dodatkiem olejku herbacianego, które w mig rozprawią się z pleśnią i grzybem. Wystarczy je wymieszać i zwilżoną ściereczką dokładnie wyszorować zakamarki kołnierza. Należy też pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.

