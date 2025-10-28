Domowy płyn do bębna pralki, który sam czyści wnętrzne urządzenia. Sto razy lepszy niż ocet. Zmiata zarodniki pleśni i sprawia, że zw pralki ładnie pachnie

Dowiedz się, jak skutecznie walczyć z pleśnią w pralce, która może niszczyć ubrania i powodować nieprzyjemne zapachy.

Odkryj potężny środek, który z łatwością usunie pleśń nie tylko z bębna, ale i trudno dostępnych uszczelek.

Poznaj kluczowe zasady bezpieczeństwa, aby uniknąć niebezpiecznych reakcji chemicznych podczas czyszczenia.

Zapewnij swojej pralce długie życie i świeżość – przeczytaj, jak to zrobić!

Wlewam ten płyn i nastawiam pranie. Sposób na czyszczenie pralki

Pralka, a w szczególności gumowe uszczelki to świetnie miejsce do rozwoju pleśni. Regularny kontakt z wodą, brak światła oraz gumowe powierzchnie to idealnie siedlisko dla bakterii i zarodników pleśni. Brudna pralka przestaje dopierać ubrania i często wydobywa się z niej brzydki zapach. Wszyscy eksperci wskazują, że pralkę należy regularnie czyścić. Tylko w ten sposób unikniemy rozwoju pleśni oraz potencjalnego uszkodzenia sprzętu. Najczęściej polecanym sposobem na czyszczenie pralki z pleśni jest ocet. Bywa jednak, że jest on za słaby i należy sięgnąć po mocniejsze płyny. W takim przypadku świetnie sprawdzi się wybielacz chlorowy, który stosuje się do wybielania ubrań. Jest to produkt bazujący na chlorze, który usuwa wszelkie zarodniki pleśni oraz osady. Wlej pół szklanki wybielacza chlorowego do bębna pralki i nastaw cykl prania. Jeżeli na co dzień używasz octu to zanim wlejesz do pralki wybielacz dokładnie przemyj jej wnętrze wodą. Ocet i chlor wchodzą bowiem w reakcję, która uwalnia niebezpieczne gazy.

Jak wyczyścić gumowe uszczelki pralki z pleśni?

Wybielacz chlorowy nie tylko świetnie doczyści bębna pralki i metalowe elementy, ale sprawdzi się także na gumowe uszczelki. Do niewielkiego pojemnika wlej 50 ml wybielacza i 100 ml wody. Całość dokładnie wymieszaj. W tak przygotowanej mieszance zamocz starą szczoteczkę do zębów i przecieraj niż gumowe uszczelki w pralce. Pamiętaj, by robić to w rękawiczkach. Wybielacz chlorowy jest żrący i może podrażnić dłonie. Chlor rewelacyjnie zabija zarodniki pleśni. Usuwa ją z wielu powierzchni i może być stosowany również na fugi, płytki i inne elementy armatury łazienkowej. Jest on o wiele skuteczniejszy i silniejszy niż ocet.