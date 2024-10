Na miękką szmatkę wyciskam to i wcieram w meble. Odzyskują wysoki połysk bez polerowania. Czyszczenie mebli na wysoki połysk

Zamiast do ciasta dodaj pół łyżeczki tego do wody i umyj podłogę. Wystarczy jedno pociągnięcie mopem, a parkiet zalśni czystością bez smug. Mycie podłóg

Meble narażone są na wiele różnych zabrudzeń. To między innymi tłuste o klejące plamy. Zawsze trzeba pozbyć się ich w pierwszej kolejności. Na tego rodzaju zabrudzenia świetnie poradzi sobie mieszanka octu lub soku z cytryny z wodą. Ocet nie tyko domywa ale również przeciwdziała powstawaniu zacieków. Do mycia lakierowanych mebli nie stosuj preparatów zawierających alkohol. Mogą one uszkodzić powierzchnię mebla i sprawią, ze będzie ona matowa. Aby meble odzyskały wysoki połysk możesz sięgnąć po domową pastę z oliwy z oliwek oraz białego octu. Wymieszaj ze sobą te 2 składniki w równych proporcjach i wetrzyj w meble. Ocet świetnie doczyści zabrudzenia, a oliwa stanowi się impregnat do drewna. Zadziała ona jak pasta do polerowania. Doda blasku i stworzy ochronny filtr zapobiegający osadzaniu się kurzu. Tak przecierane meble będą prezentowały się efektownie i będą bardziej odporne na zanieczyszczenia. Oliwa to świetny domowy impregnat. Możesz ją stosować nie tylko do mebli ale także do pastowanie drewnianych desek.

Wyciśnij to na ścierkę i wetrzyj w porysowane meble. Jak usunąć rysy z mebli?

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów na meblach są rysy. Wystarczy chwila nieuwagi i powstają brzydkie zarysowania. Na szczęście możesz się ich szybko pozbyć. Przygotuj pastę polerską do mebli. Wyciśnij niewielką ilość na miękką ściereczkę i wsmaruj w powierzchnię drewna. Odczekaj kilka minut i całość przetrzyj suchą szmatką. Na większe zarysowania możesz rozważyć użycie specjalistycznego wosku do mebli. Wypełnia on puste przestrzenie w rysie nadają jednolity wygląd. Zarysowanie staje się niewidoczne. W ten sposób mebel odzyska dawny wygląd i będzie prezentował się jako nowy.

