Wlej kilka kropel tego do płynu do naczyń. Już nigdy nie będziesz musieć szorować. Rozpuści przypalony tłuszcz i resztki jedzenia. Zmywanie naczyń

Wlewam kilka kropel tego do płynu do naczyń. Dzięki temu nie muszę już namaczać brudnych naczyń

Zmywanie naczyń zazwyczaj nie jest lubiane. Obecnie w dużej mierze wyręczają nam w tym zmywarki jednak zdarza się, że nie wszystkie naczynia można w nich zmywać. W zmywarce nie powinno się zmywać patelni, niektórych garnków, noży oraz ręcznie malowanych naczyń. Te najbezpieczniej jest zmywać ręcznie.

Bardzo często zdarza się, że przypalone i przywarte resztki jedzenia wcale nie jest tak łatwo umyć. Tego rodzaju zabrudzenia najczęściej wymagają namaczania. Okazuje się jednak, że gdy dodasz kilka kropel tego do płynu do naczyń nie będzie już trzeba szorować i namaczać.

Na jedną butelkę płynu do naczyń dodaj około 4 łyżki białego octu. W ten sposób zmywanie naczyń stanie się prostsze i szybsze. Zwykły ocet spirytusowy to prawdziwy zabójca tłuszczu oraz przypalonych resztek jedzenia. Doskonale je rozpuszcza i domywa wszystkie powierzchnie. Ocet ma również działanie antybakteryjne dlatego też rewelacyjnie sprawdzi się do czyszczenia drewnianych desek i łyżek. Sprawi on, że bakterie z jedzenia nie będą wżerały się w drewnianą powierzchnię. Płyn do naczyń z dodatkiem octu świetnie też sprawdzi się do mycia szklanek i kieliszków. Ocet wykazuje działanie nabłyszczające i niweluje powstawanie smug.

Domowe sposoby na mycie naczyń. Czym zastąpić płyn do naczyń?

Jeżeli naczynia nie są tłuste to klasyczny płyn do naczyń może zastąpić sól kuchenna. Nie tylko rewelacyjnie je oczyści, ale również pozostawi je nabłyszczone i lśniące. Jeżeli chcesz umyć naczynia, które miały kontakt z surowym mięsem lub rybami to możesz je delikatnie spryskać wodą utlenioną. W ten sposób pozbędziesz się wszystkich bakterii i drobnoustrojów.

Prawidłowa kolejność mycia naczyń

Pamiętaj, by nie myć naczyń pod bieżącą wodą. Najlepiej robić to w w misce lub w komorze zlewu. Równie ważna jest kolejność, mycie naczyń zaczynamy od tych najdelikatniejszych i najmniej ubrudzonych, jak kieliszki, a kończymy na zatłuszczonych patelniach.

