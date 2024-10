Zgniatam, wsypuję pomiędzy ręczniki i nastawiam pranie. W 30 stopniach pralka dopiera zabrudzenia i zmiękcza materiał. Pranie ręczników

Kruszę i wrzucam do bębna pralki. Idealny sposób na pranie ręczników

Do bębna pralki wystarczy wrzucić 1 tabletkę pokruszonej aspiryny i nastawić pranie ręczników. Po skończonym cyklu ręczniki będą idealnie doprane i mięciutkie. Aspiryna sprawdza się nie tylko podczas choroby, ale ma także szereg właściwości, które pomagają w domowych porządkach. Aspiryna dodawana do prania ręczników usuwa z nich brzydkie zapachy (w tym zapach potu), plamy oraz sprawia, że poszarzałe tkaniny odzyskują swój kolor.

Jak prać ręczniki, aby pozbyć się zapachu stęchlizny?

Kolejnym świetnym środkiem do prania ręczników jest gliceryna. Była ona hitem w powojennej Polsce. To tani i dostępny środek, który rewelacyjnie zmiękcza ręczniki i wywabia brzydkie zapachy z materiału. Moja babcia dodawała gliceryny do każdego prania ręczników. Wlewała 3 łyżki gliceryny bezpośrednio do pralki. Wyprane w ten sposób ręczniki były pachnące i przyjemne w dotyku. Na trudniejsze zabrudzenia babcia szykowała mieszankę do namaczania. Do 3 litrów wody dodawała ok. 30 ml gliceryny i w takim roztworze moczyła ręczniki przez całą noc. Rano prała je w pralce. Kiedy sama przetestowałam ten sposób byłam zdziwiona, jak bardzo jest on skuteczny.

Jak prać ręczniki w pralce?

Zanim wrzucisz ręczniki do pralki z innymi rzeczami to sprawdź, jak prawidłowo powinno się prać ręczniki. Okazuje się, że ręczniki należy prac osobno i nie mieszać ich z ubraniami czy pościelą. Nie należy także przeładowywać bębna pralki. Ręczniki powinny mieć przestrzeń, aby nie tracić swojej puszystości. W przypadku prania ręczników warto również zrezygnować z wirowania, które może zniszczyć ich włókna. Wbrew obiegowej opinii ręczników nie należy gotować, optymalna temperatura prania to od 40 °C do 60 °C.

Jak prać ręczniki, aby pozbyć się bakterii?

Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania ręczników? Odpowiedź jest oczywista. Zamiast płynu do płukania dodaj ocet. To sposób znany od dziesiątek lat, który wykorzystywały nasze babcie. Ocet posiada właściwości chroniące tkaniny oraz kolor, a także redukujące brzydkie zapachy. Pochłonie zapach stęchlizny oraz inne nieprzyjemnie zapachy. Do komory na płyn do płukania wlej pół szklanki octu i nastaw pranie ręczników. Już po pierwszym praniu zauważysz różnicę. Ręczniki będą idealnie doprane i miękkie.

