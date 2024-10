Biorę na dłoń i wcieram w uszczelki ram okiennych. Dzięki temu okna są szczelne i nie ucieka przez nie ciepłe powietrze. Konserwacje okien

Wetrzyj to w ramy okienne. Zima ciepło nie będzie uciekać przez okna

Konserwacja okien to bardzo ważna sprawa. Wiele osób o tym zapomina i nawet nie zdaje sobie sprawy, ile ciepłą ucieka przez okna w sezonie zimowym. Przekłada się to na zimniejszą temperatura pomieszczeń oraz wyższe rachunki za ogrzewanie. Konserwacja okien zapobiega ich rozszczelnieniu się oraz rozregulowaniu. Ważną czynnością podczas konserwacji okien jest dbałość o uszczelki zamontowane na ramach okiennych. To właśnie one odpowiadają za szczelność okien. Niekonserwowane uszczelki parcieją i się kruszą, a co za tym idzie okna tracą szczelność. Przynajmniej raz roku należy nasmarować uszczelki ram okiennych. Najlepiej zrobić to przed zimą, aby mieć pewność, że gdy nastaną mrozy okna będą idealnie szczelne. Do konserwacji okien najlepiej sprawdzi się smar silikonowy do okien oraz wazelina techniczna. Weź niewielką ilość produktu na miękką ściereczkę i dokładnie wetrzyj ją w uszczelki ram okiennych. W ten sposób uszczelki nie będą się kruszyły. Powtórz czynność na wszystkich oknach.

Sposób na czyszczenie ram okiennych PCV

Ramy okienne czyści się najczęściej podczas mycia okien. Wiele osób próbuje je doczyścić tą samą ścierką i płynem, którymi myli okna. Ten sposób nie jest najlepszy, a płyn do szyb raczej nie poradzi sobie z poważniejszymi zabrudzeniami na ramach okiennych. A tych potrafi być całkiem sporo. Na ramach okiennych zbierają się wszelkiego rodzaju zabrudzenia z powietrza. To między innymi smog, dym papierosowy oraz pyłki. W takim przypadku ramy okienne PCV lepiej jest wyczyścić przy pomocy innych środków. Na szczęście, nie musisz kupować do tego specjalnej chemii. Z powodzeniem wystarczy to, co masz w domu. Od wieli lat ramy okienne czyszczę w ten sam sposób. Robię specjalną pastę do czyszczenia, która szybko usuwa wszystkie zabrudzenia.

