Kroję, wyciskam na to i wkładam do bębna pralki. Po jednym cyklu prania pralka jest jak nowa. Ani śladu kamienia oraz osadów po detergentach. Czyszczenie pralki

Kroję, wyciskam i wkładam do bębna pralki. Sposób na czyszczenie pralki z kamienia oraz osadów

O każde urządzenie w domu trzeba dbać. Również pralka wymaga regularnego czyszczenia. Bez tego będzie bardziej awaryjne i finalnie może konieczna być jej wymiana. Aby zaoszczędzić na naprawach raz w tygodniu należy pralkę dokładnie wyczyścić. Czyszczenie należy zacząć od usunięcia zabrudzeń i kurzu z zewnątrz, a następnie trzeba zająć się wnętrzem. Nieczyszczona pralka przestaje dopierać ubrania. Zaczynają one śmierdzieć i nawet płyny do płukania nie dają rady zminimalizować brzydkich zapachów. Dobra wiadomość jest taka, że pralka w dużej mierze czyści się sama, a ty jedyne, co musisz zrobić to przygotować domowy detergent. Wystarczy, że do bębna pralki włożysz gruby plaster cytryny, na który wyciśniesz tradycyjną, białą pastę do zębów. Nastaw cykl prania na 40 st.C i gotowe. Cytryna, a dokładnie kwasek cytrynowy świetnie rozpuszcza kamień i zapobiega jego osadzaniu się na metalowych elementach pralki. Pasa do zębów świetnie sprawdza się do czyszczenia łazienkowej armatury. Doczyszcza zabrudzenia oraz je nabłyszcza.

Domowy sposób na czyszczenie pralki

Rewelacyjnym sposobem na pozbycie się kamienia z pralki jest biały ocet. To najlepszy rozpuszczalnik do tego rodzaju zabrudzeń. Raz na jakiś czas warto w ten sposób umyć pralkę. Do bębna pralki wlej pół szklanki octu i nastaw pranie na 40 st. C. Niektóre pralki posiadają specjalny cykl czyszczenia. Mycie pralki octem warto przeprowadzać raz na jakiś czas. Trzeba przy tym pamiętać, że częste korzystanie z octu do prania w skrajnych przypadkach może uszkodzić gumowe elementy pralki. Nie powinno jednak tak się stać przy sporadycznych użytkowaniu octu do prania.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej