Podbieram dziecku z piórnika i wcieram w stopę żelazka. Doczyszcza żelazko lepiej niż ocet i soda oczyszczona. Czyszczenie przypalonego żelazka

Dlaczego żelazko się przypala?

Domowe sprzęty, które pomagają nam w porządkach również należy regularnie czyścić. Żelazko ma stały kontakt z wodą, przez co może zbierać się w nim kamień. Do prasowania należy używać przegotowanej wody, która znacząco ogranicza osadzanie się kamienia jednak nadal może on się pojawiać. W nieczyszczonych żelazku zatykają się dysze, a na stopie pojawia się kamień. Dodatkowo żelazko często pokrywa się spalenizną. Powstaje ona w wyniku nieumiejętnego korzystania z urządzenia. Prasowanie plastikowych elementów, nadruków oraz gumowych ozdób na ubraniach może skutkować spaloną stopą żelazka. Do czyszczenia żelazka można sięgnąć po ocet lub sodę oczyszczoną. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jeden świetny sposób.

Zabieram z piórnika i przecieram przypalone żelazko. Jest jak nowe

Podczas czyszczenia przypalonej stopy żelazka pomocna może okazać się biała kreda szkolna. Wystarczy, że delikatnie rozgrzejesz żelazko i posmarujesz jego stopę kredą. Rozpuszczoną kredę należy zostawić na stopie żelazka na kilka minut, a następnie przetrzeć szmatką. Kreda świetnie usuwa spalenizną i jest bezpieczne dla każdego typu urządzeń. Z powodzeniem możesz ją stosować na żelazkach z teflonową powłoką. To nie jedyne zastosowanie kredy podczas czyszczenia żelazka. Jeżeli zmagasz się z problemem brzydkiego zapachu wydobywającego się z komory parowej to możesz do niej wsypać niedużą ilość pokruszonej kredy. Świetnie niweluje ona brzydkie zapachy. Kreda to naturalny neutralizator stęchlizny oraz wilgoci. Wsypując kredę do komory parowej żelazka musisz pamiętać o jej dokładnym usunięciu tak, by nie pozostały w niej żadne drobiny. Mogę one zatkać dysze lub przetransferować się na prasowane ubrania.

