i Autor: Shutterstock

Czysty dom

Biorę ten płyn za 2 zl i przecieram ściany. W kilka sekund domywa plamy od brudnych rąk. Działa też na kredki i zachlapania. Czyszczenie ściań

Zastanawiasz się, jak doczyścić ściany z plam? Można to zrobić bez konieczności malowania. Domowy płyn do czyszczenia ścian powinien być delikatny dla kolorów, a skuteczny za zabrudzenia. Wystarczy, że wymieszasz to z wodą w proporcjach 1:4 i spryskasz ściany. Płyn do mycia ścian, który domywa zabrudzenia z brudnych rąk, tłuste plamy oraz zachlapania. Czyszczenie ścian domowym sposobem.