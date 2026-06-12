Najpiękniejsza bramkarka świata w saunie! Na zdjęciach widać, że łamie reguły

Najpiękniejsza bramkarka świata łamie reguły w saunie

Mikayla Demaiter regularnie o sobie przypomina. Na ogół robi to, prezentując swoje gorące fotografie, na których prezentuje zjawiskowe ciało. Najpiękniejsza bramkarka świata bardzo często eksponuje a to biust, a to pośladki, a to inne części ciała. Fotografie, które Mikayla zamieszcza w sieci, charakteryzują się niezwykłą zmysłowością. Niektóre zdjęcia jednak są tak odważne, że w zasadzie nie pozostawiają pola dla wyobraźni. Tym razem najpiękniejsza bramkarka świata zaskoczyła wizytą w saunie. Pikantne ujęcia prezentujemy w naszej galerii. Przy okazji jednak zwróciliśmy uwagę na to, że Mikayla Demaiter łamie pewne reguły. Przyjmuje się bowiem, że w saunie siedzi się bez żadnych ubrań, a bramkarka jednak ma na sobie skromniutki kostiumik, który co nieco zasłania, choć naprawdę niewiele. Sportsmenka w swoim stylu skomentowała swoje rozpalające zmysły fotografie.

Sauna staje się gorętsza, kiedy do niej wchodzę

- napisała. Faktycznie, termometry chyba musiały pękać z gorąca.

Galeria: Mikayla Demaiter w saunie i inne odważne zdjęcia

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Mikayla Demaiter zmysłowo siedzi na piłce

Mikayla Demaiter przez wielu uznawana jest za najpiękniejszą bramkarkę świata, choć swoją sportową karierę już zakończyła. I to w bardzo młodym wieku. Sportsmenka, która w przeszłości stała w bramce hokejowych klubów w Kanadzie, odnalazła się w świecie modelingu. Jako modelka robi furorę na całym świecie. Sport jednak ciągle jest jej bliski. Mikayla Demaiter od czasu do czasu pojawia się na lodowisku, a ostatnio wzięła udział w specjalnej sesji koszykarskiej. Największe wrażenie zrobiły fotki, na których widać, jak śliczna bramkarka zmysłowo siedzi na piłce. Te zdjęcia także widać w naszej galerii.

Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!