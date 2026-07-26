Najpiękniejsza Polka błysnęła na stadionie! Trudno oderwać wzrok. Ale zdjęcia

Nowy Sącz w lipcu stał się światową stolicą piękna. To właśnie tutaj blisko 70 kandydatek z całego globu przygotowuje się do gali finałowej prestiżowego konkursu Miss Supranational 2026. Wśród nich znajduje się gospodyni tegorocznej edycji, 21-letnia Oliwia Mikulska z Żar, która w 2025 roku zdobyła koronę najpiękniejszej Polki. Jej rola jest podwójnie wymagająca, ale Oliwia od pierwszych dni zgrupowania udowadnia, że jest doskonale przygotowana!

Oliwia Mikulska walczy o koronę Miss Supranational 2026. Polka zachwyca urodą

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Najpiękniejsza Polka Oliwia Mikulska błyszczy na stadionie przed Miss Supranational 2026

Ważnym punktem przygotowań do gali była sesja zdjęciowa zorganizowana na murawie stadionu Sandecji. Kontrast pomiędzy sportową areną a elegancją i gracją Miss Polski stworzył niezapomniane widowisko. Oliwia, pozując z piłką na tle trybun i soczyście zielonej murawy, prezentowała się zjawiskowo. Jej pewność siebie, profesjonalizm i naturalny urok sprawiły, że nawet w tak nietypowym otoczeniu trudno było oderwać od niej wzrok. Z koleżankami miss z innych krajów nagrała też okolicznościowy piłkarski filmik.

Jednak aktualna Miss Polski to nie tylko piękna twarz. Pochodząca z województwa lubuskiego absolwentka studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość już przed konkursem dała się poznać jako osoba niezwykle ambitna i zaangażowana społecznie. Jej zwycięstwo w Miss Polski 2025 było zwieńczeniem wieloletniej pracy nad sobą. Dziś, jako reprezentantka Polski na międzynarodowej arenie, zachwyca nienagannym stylem i elokwencją, godnie pełniąc rolę gospodyni.

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Finał konkursu Miss Supranational 2026 odbędzie się już 31 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Polscy fani konkursów piękności mają ogromne nadzieje, że Oliwii uda się powtórzyć sukces Moniki Lewczuk