Niezwykłe perypetie fryzury Radosława Majdana. Prawda o jego włosach wyszła na jaw

Radosław Majdan przeszedł niezwykłą metamorfozę wizerunkową, porzucając boiskowe opaski na rzecz bujnej fryzury.

Jego dzisiejszy wygląd to efekt długoletniej walki z wypadaniem włosów, obejmującej nawet nieudane początkowo przeszczepy.

Odkryj sekret perfekcyjnej czupryny Majdana i dowiedz się, jak po latach wygrał z kompleksem, zaskakując odmienionym wizerunkiem.

Od boiskowego desperata do ikony stylu

Wierni fani futbolu doskonale pamiętają Radosława Majdana z czasów jego kariery bramkarskiej. Już wtedy wyróżniał się nie tylko interwencjami, ale i charakterystycznym stylem. Jego znakiem rozpoznawczym były opaski, a nawet chusty, które nosił podczas meczów. Nie był to jednak modowy kaprys. Jak się okazuje, miały one jeden cel: ukryć pierwsze, dotkliwe oznaki łysienia, które dotknęły go już w młodości.

Przeczytaj także: To będzie PIĘKNA Ekstraklasa! One zadadzą szyku na trybunach

Dziś sytuacja jest diametralnie inna. W wieku 54 lat Majdan z dumą prezentuje na ściankach bujną i perfekcyjnie ułożoną fryzurę, która stała się jego wielkim atutem. Chusty, jeśli się pojawiają, to już tylko jako modny dodatek, a nie próba maskowania kompleksów. Co stoi za tą niewiarygodną przemianą?

Długa walka o bujną czuprynę. "Przeszczepy mu się nie przyjmowały"

Okazuje się, że droga do idealnej fryzury była długa i wyboista. Sekret tkwił w ogromnej determinacji i... medycynie estetycznej. Już w 2008 roku "Super Express" donosił o jego zmaganiach z utratą włosów. Ówczesna znajoma piłkarza zdradziła, że Majdan podjął radykalne kroki, które początkowo nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

- Radek już robił sobie przeszczepy włosów. Niestety, nie przyjmowały mu się - mówiła przed laty jego koleżanka na łamach "Super Expressu".

Zobacz też: Anna Lewandowska w pilnej potrzebie zwróciła się do fanów. Szykuje się na podbój Chicago

Wygląda jednak na to, że cierpliwość i kolejne próby w końcu przyniosły spektakularny efekt. Dziś były reprezentant Polski może cieszyć się fryzurą, której pozazdrościłby mu niejeden młodszy kolega. To najlepszy dowód na to, że z kompleksami można wygrać, nawet jeśli walka trwa latami.

34

Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów Pytanie 1 z 20 Kto został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt? Kylian Mbappe Lamine Yamal Następne pytanie