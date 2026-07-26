Niezwykłe perypetie fryzury Radosława Majdana. Prawda o jego włosach wyszła na jaw

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-26 5:25

Radosław Majdan przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Choć od lat nie gra już zawodowo w piłkę, jego życie wciąż budzi ogromne emocje. U boku Małgorzaty Rozenek odnalazł szczęście i spokój, a późne ojcostwo zdaniem fanów go odmłodziło. Prawdziwy sekret jego odmienionego wyglądu tkwi jednak... na głowie! Zniknęły opaski i chusty, a w ich miejscu pojawiła się bujna czupryna. Jak on to zrobił?

  • Radosław Majdan przeszedł niezwykłą metamorfozę wizerunkową, porzucając boiskowe opaski na rzecz bujnej fryzury.
  • Jego dzisiejszy wygląd to efekt długoletniej walki z wypadaniem włosów, obejmującej nawet nieudane początkowo przeszczepy.
  • Odkryj sekret perfekcyjnej czupryny Majdana i dowiedz się, jak po latach wygrał z kompleksem, zaskakując odmienionym wizerunkiem.

Od boiskowego desperata do ikony stylu

Wierni fani futbolu doskonale pamiętają Radosława Majdana z czasów jego kariery bramkarskiej. Już wtedy wyróżniał się nie tylko interwencjami, ale i charakterystycznym stylem. Jego znakiem rozpoznawczym były opaski, a nawet chusty, które nosił podczas meczów. Nie był to jednak modowy kaprys. Jak się okazuje, miały one jeden cel: ukryć pierwsze, dotkliwe oznaki łysienia, które dotknęły go już w młodości.

Przeczytaj także: To będzie PIĘKNA Ekstraklasa! One zadadzą szyku na trybunach

Dziś sytuacja jest diametralnie inna. W wieku 54 lat Majdan z dumą prezentuje na ściankach bujną i perfekcyjnie ułożoną fryzurę, która stała się jego wielkim atutem. Chusty, jeśli się pojawiają, to już tylko jako modny dodatek, a nie próba maskowania kompleksów. Co stoi za tą niewiarygodną przemianą?

Długa walka o bujną czuprynę. "Przeszczepy mu się nie przyjmowały"

Okazuje się, że droga do idealnej fryzury była długa i wyboista. Sekret tkwił w ogromnej determinacji i... medycynie estetycznej. Już w 2008 roku "Super Express" donosił o jego zmaganiach z utratą włosów. Ówczesna znajoma piłkarza zdradziła, że Majdan podjął radykalne kroki, które początkowo nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

- Radek już robił sobie przeszczepy włosów. Niestety, nie przyjmowały mu się - mówiła przed laty jego koleżanka na łamach "Super Expressu".

Zobacz też: Anna Lewandowska w pilnej potrzebie zwróciła się do fanów. Szykuje się na podbój Chicago

Wygląda jednak na to, że cierpliwość i kolejne próby w końcu przyniosły spektakularny efekt. Dziś były reprezentant Polski może cieszyć się fryzurą, której pozazdrościłby mu niejeden młodszy kolega. To najlepszy dowód na to, że z kompleksami można wygrać, nawet jeśli walka trwa latami.

Radosław Majdan - ewolucja fryzury
Galeria zdjęć 34
Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów
Pytanie 1 z 20
Kto został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt?
Przeczytaj także:
Będzie powtórka finału mundialu?! Argentyńczycy uderzyli w sędziego, mnóstwo po…
Radosław Majdan: Lewandowski powinien pójść do Arabii Saudyjskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAPARAZZI
RADOSŁAW MAJDAN