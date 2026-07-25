Wyrzucili ją z kadry po "Top Model". Teraz piękna lekkoatletka zdobyła złoto

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-25 18:11

Maja Słodzińska sprawiła miłą niespodziankę na lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Białymstoku. Piękna 20-latka wywalczyła złoto w skoku wzwyż (wynik 1,88 m) i utarła nosa tym, którzy dwa lata temu ją skreślili. Zobaczcie zdjęcia.

Maja Słodzińska to wielki talent, ale niestety prześladowały ją poważne problemy ze zdrowiem. Niemal cały 2024 rok straciła przez walkę z dyskopatią. To właśnie wtedy wpadła na pomysł, żeby by spróbować swoich sił w modelingu. Tak trafiła do programu "Top Model", w którym dotarła aż do półfinału.

- Po "Top Model" miałam do podpisania umowę z agencją modelingową z Paryża - zdradziła w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Wciąż marzy mi się podpisanie takiej umowy. Drugim marzeniem jest wyjazd na kontrakt - dodała.

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Problemy zdrowotne wpłynęły na formę urodziwej lekkoatletki. Maja Słodzińska została wyrzucona z kadry.

- Powrót do sportu po poważnej kontuzji i udziale w programie "Top Model" był bardzo trudny. Wielokrotnie słyszałam, że wybrałam łatwiejsze pieniądze, że show-biznes zawrócił mi w głowie, że już nigdy nie wrócę na wysoki poziom sportowy. Zostałam wyrzucona z kadry narodowej. Musiałam sama opłacać sobie zgrupowania, a do reprezentacji mogłam wrócić dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu sportowego - wyznała. - Szydzono ze mnie, że udawałam kontuzję, by zrobić sobie przerwę na "Top Model". Czułam, że część środowiska mnie skreśliła.

Maja Słodzińska nie poddała się. Odbudowała formę. W 2025 roku zajęła 4. miejsce na mistrzostwach Europy U20. W tym sezonie w ciągu kilku miesięcy czterokrotnie poprawiała rekord życiowy. Teraz wywalczyła złoto Mistrzostw Polski.

- Wiem, że wiele osób spisało mnie już na straty i przestało wierzyć w to, że zrobię jeszcze karierę w sporcie. Śmiano się, że wybrałam karierę modelki i nie wierzono, gdy mówiłam, że jestem przede wszystkim skoczkinią wzwyż. Dzisiaj jestem przeszczęśliwa. Spełniłam swoje marzenie - nie kryje satysfakcji w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

GALERIA: Piękna lekkoatletka Maja Słodzińska

Portret Mai Słodzińskiej. Obok zdjęcie lekkoatletki w stroju kadry Polski. O sukcesach sportsmenki przeczytasz na SE.
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