Iga Świątek i Ewa Pajor razem w akcji! Tenisistka rzuciła piłkarce wyzwanie

Igę Świątek i Ewę Pajor łączy osoba Darii Abramowicz, która jest psychologiem zarówno tenisistki jak i najlepszej polskiej piłkarki nożnej. Teraz obie gwiazdy sportu ruszyły na boisko piłkarskie. Iga z fanami podzieliła się wideo, na którym można podziwiać kilka dwójkowych akcji Świątek i Pajor. Po wymianie podań raz jedna raz druga trafiała do siatki.

Zrelaksowana Iga Świątek byczy się na wakacjach! Nie jest tam sama! ZDJĘCIA

"To była fajna zabawa. Nie ma wątpliwości, że na razie będę trzymać się tenisa. Za to nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Ewę Pajor na korcie!" - skomentowała sympatyczne wideo Iga Świątek, rzucając tenisowe wyzwanie gwieździe FC Barcelony.

Iga Świątek bardzo lubi grać w piłkę nożną, o czym świadczą liczne zdjęcia naszej tenisowej gwiazdy "haratającej w gałę" z członkami zespołu, czy też żonglującej piłką w ramach ogólnorozwojowego treningu w czasie turniejów. Zdradziła, że już jako mała dziewczynka uwielbiała futbol, ale raczej w roli zawodniczki na boisku niż fanki przed telewizorem. W szkole często grała z chłopakami i szło jej całkiem nieźle. Kiedy odpowiadała na nadesłane przez kibiców pytania, jeden z nich zapytał ją, jaką dyscyplinę sportu uprawiałaby, gdyby nie wybrała tenisa.

- Cóż... Z jednej strony, jestem indywidualistką, więc wolałabym uprawiać jakiś indywidualny sport, bez zespołu - tłumaczyła. - To dlatego, że wolę zawsze sama odpowiadać za wyniki i wszystko. Ale kiedy byłam młodsza i chodziłam jeszcze do szkoły, uwielbiałam grać w piłkę nożną. I myślę, że byłabym wspaniałą piłkarką. Powiem szczerzę, że mam do tego talent - stwierdziła z uśmiechem Iga.