Słynny bramkarz Gianluigi Donnarumma poślubił piękną Alessię! Ceremonia jak z bajki!

Całe miasteczko żyło tym wydarzeniem – setki mieszkańców i kibiców wiwatowały na ulicach, tworząc atmosferę jak na stadionie. Gianluigi Donnarumma i Alessia Elefante są parą od około 2016 roku – poznali się jako nastolatkowie w okolicach Castellammare di Stabia. Alessia towarzyszyła Gigiemu w całej karierze: od Milanu, przez PSG, aż po Manchester City. Mają syna Leo.

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W maju 2026 roku para zalegalizowała związek w cywilnym ślubie – Donnarumma ogłosił to na Instagramie z humorem: „Podpisano kontrakt długoterminowy” - napisał. Lipcowa ceremonia kościelna była jednak tym wielkim, publicznym świętem. Ślub odbył się zgodnie w tradycją południowych Włoch. Przed ceremonią odbyła się wieczorna festa w stylu apulijskim w prestiżowej Masserii Pettolecchia koło Fasano – z lokalnymi akcentami, białymi różami i spersonalizowanymi detalami.

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Na przyjęciu weselnym pojawiło się około 300 gości, w tym gwiazdy światowego futbolu: Erling Haaland, Mateo Kovačić, Sandro Tonali, Paolo Maldini, Nicolò Barella, a także Roberto Mancini i Pep Guardiola. Para wyszła z kościoła wśród braw i oklasków, a noc zakończyła się koncertami m.in. Sfera Ebbasta i Ozuny.

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