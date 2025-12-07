Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!

Była bramkarka hokejowa, Mikayla Demaiter, zrezygnowała ze sportu po kontuzji, aby rozwijać karierę w modelingu.

"Najpiękniejsza bramkarka świata" zdobyła ogromną popularność w sieci dzięki odważnym zdjęciom.

Zobacz najnowsze, śmiałe fotografie Mikayli, które podbijają internet i wywołują dyskusje!

Najpiękniejsza bramkarka świata rzuciła sport dla mody

Mikayla Demaiter to kobieta wielu talentów. Od dziecka ciągnęło ją do sportu, a że jest Kanadyjką, to raczej naturalne było to, że trafiła na lodowisko, by grać w hokeja na lodzie. Okazało się, że dziewczyna świetnie spisuje się między słupkami, dlatego trenerzy stawiali ją na bramkę. Gdy dorosła, została okrzyknięta najpiękniejszą bramkarką świata. Jej umiejętności wykorzystał klub Bluewater Hawks z Ontario. Przeciwniczki Mikayli mieli wielkie problemy z tym, żeby wpakować krążek do bramki. Niestety w pewnym momencie najpiękniejsza bramkarka świata nabawiła się poważnej kontuzji kolana i zrezygnowała z uprawiania poważnego sportu w wieku zaledwie 19 lat. Chyba jednak z tego powodu nie płakała, bo zawsze ciągnęło ją do modelingu.

Najpiękniejsza bramkarka świata już prawie nic nie zakrywa. Na te zdjęcia aż wstyd patrzeć!

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- oznajmiła Mikayla Demaiter w mediach społecznościowych i wzięła się do roboty w świecie mody.

Mikayla Demaiter Instagram i gorące zdjęcia

Najpiękniejsza bramkarka świata cieszy się ogromną popularnością w internecie. Jej konto na Instagramie jest obserwowane przez ponad 3 mln użytkowników, a gorące zdjęcia, które udostępnia, rozpalają wyobraźnię fanów na całym świecie. Niedawno pokazała się w skąpym kowbojskim stroju, który zakrywał bardzo niewiele. Innym razem wystąpiła w ultraobcisłych szortach. Teraz z kolei Mikayla Demaiter była jeszcze odważniejsza, wręcz "pojechała" bez hamulców! Pokazała się w zdecydowanie za małym staniku i minimajtkach. Widać było połowę biustu i niemal całe pośladki! W naszej galerii prezentujemy te i inne gorące zdjęcia najpiękniejszej bramkarki świata i modelki.

