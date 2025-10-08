Najpiękniejsza bramkarka świata w ultrakrótkich obcisłych szortach! Jej zdjęcia rozpalają zmysły

Mikayla Demaiter, była kanadyjska bramkarka hokejowa, zyskała popularność jako modelka po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji kolana.

Demaiter ma ponad 3 miliony obserwujących na Instagramie i jest uważana za najpiękniejszą bramkarkę świata.

Modelka wzbudza zainteresowanie swoimi odważnymi zdjęciami, w tym fotografią w ultrakrótkich obcisłych szortach.

W 2021 roku Demaiter założyła konto na OnlyFans, gdzie publikowała nagie zdjęcia, dodatkowo zwiększając swoją popularność.

Mikayla Demaiter - najpiękniejsza bramkarka świata

Mikayla Demaiter na bramce w hokeju na lodzie radziła sobie przyzwoicie. W drużynie Bluewater Hawks w Ontario nieraz zapobiegała utracie punktów. Prawdziwą sławę przyniosła jej jednak kariera modelki. Na dobre w świat mody weszła po tym, gdy nabawiła się kontuzji kolana.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- ogłosiła w mediach społecznościowych Mikayla Demaiter. Decyzji o zmianie branży chyba nie żałuje. Najpiękniejsza bramkarka świata ma bowiem ponad 3 mln obserwujących na Instagramie i cały czas ich przybywa w szybkim tempie.

Mikayla Demaiter wie, jak zwrócić uwagę. Teraz zrobiła to dzięki swoim ultrakrótkim obcisłym szortom

Jak bramkarka w hokeju Mikayla Demaiter wyróżniała się refleksem, silną psychiką i ogromnym zaangażowaniem. Te cechy wielokrotnie pomagały jej drużynie w odnoszeniu zwycięstw, a przede wszystkim w uniknięciu porażek. Fani hokeja i trenerzy na pewno żałują, że Mikayla Demaiter tak wcześnie zakończyła karierę na lodowisku (miała wówczas tylko 19 lat). W 2021 roku o bramkarce zrobiło się głośno z powodu założenia konta w serwisie dla dorosłych OnlyFans. Tam można było kupić nagie zdjęcia modelki i hokeistki. Niedawno z kolei Mikayla Demaiter zszokowała internautów swoim zdjęciem, na którym - co prawda - była ubrana, ale zdecydowanie niekompletnie. Do tego biustonosz, który miał zasłaniać piersi bramkarki, był zdecydowanie zbyt mały. Przy okazji w osobliwy sposóśb podpisała tę odważną fotografię.

To ja... Twój ulubiony powód, żeby sprawdzić insta

- napisała Mikayla Demaiter, które zdecydowanie wie, jak na siebie zwrócić uwagę. Teraz zrobiła to dzięki swoim ultrakrótkim obcisłym szortom. Trudno oderwać wzrok.

